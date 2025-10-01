Δήμητρα Ματσούκα: Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της στη Νέα Υόρκη (Photo)

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Δήμητρα Ματσούκα , όπως έκανε γνωστό μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός πόζαρε από το μπαλκόνι της απολαμβάνοντας τη θέα γυμνή, κοιτώντας προς τον δρόμο και τους περαστικούς.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται γυρισμένη με πλάτη στον φακό, ενημερώνοντας στη λεζάντα ότι διαμένει στον πρώτο όροφο…

