Έρικ Ντέιν: Συγκινεί η σύζυγός του για τη μάχη του με την ALS – «Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

Σκληρή μάχη με τη νόσο ALS συνεχίζει να δίνει ο Έρικ Ντέιν, προσπαθώντας να παραμείνει δυνατός παρά την επιδείνωση της υγείας του.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά Grey’s Anatomy, εθεάθη αυτή την εβδομάδα σε αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τον ίδιο να στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας στους θαυμαστές του που ανησυχούν για εκείνον.

«Να κρατάτε την πίστη σας» είπε ο Έρικ Ντέιν με εμφανή δυσκολία στην ομιλία του, βγαίνοντας από το αεροδρόμιο με τη βοήθεια συνοδού, ενώ ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον και την αγάπη που δέχεται καθημερινά.

Πηγή από το περιβάλλον του δήλωσε ότι ο ηθοποιός προσπαθεί να διατηρεί την ψυχική του δύναμη, παρά τη σοβαρή του κατάσταση.

«Θέλει να απολαμβάνει αυτό που έχει τώρα, γιατί ξέρει με όλη του την καρδιά ότι το αύριο δεν είναι δεδομένο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θέλει να ζήσει τη ζωή και δεν θέλει οι άνθρωποι γύρω του να πενθούν για εκείνον όσο περνάει αυτή τη δοκιμασία. Θέλει οι δικοί του να είναι παρόντες και όσο πιο χαρούμενοι γίνεται. Θέλει πάντα να περιβάλλεται από θετικότητα· αυτό είναι που τον κινητοποιεί πλέον».

«Είναι σπαρακτικό, οι κόρες μας υποφέρουν»

Η σύζυγός του και ηθοποιός Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, μίλησε πρόσφατα στο People επισημαίνοντας ότι η ασθένεια του ηθοποιού έχει επηρεάσει και τις δυο κόρες τους, την 15χρονη Μπίλι και τη 13χρονη Τζόρτζια.

«Είναι πραγματικά σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πολύ και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» τόνισε, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένεια έχει τη στήριξη επαγγελματιών θεραπευτών, προσπαθώντας να κρατήσει την ελπίδα ζωντανή «με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη».

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Έρικ Ντέιν εμφανίστηκε σε καμπάνια της οργάνωσης I AM ALS, που έχει στόχο την επιτάχυνση της έρευνας για τη νευροεκφυλιστική ασθένεια. Η εξέλιξη της νόσου ήταν εμφανής, καθώς μιλούσε αργά και με δυσκολία, ενώ τα χέρια του παρουσίαζαν ακούσιες συσπάσεις.

Τον Ιούνιο, σε συνέντευξή του στη Νταϊάν Σόγιερ για το Good Morning America, είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι σύντομα θα χάσει τη λειτουργία των ποδιών του, αφού είχε ήδη χάσει την κινητικότητα στο δεξί του χέρι. Όπως είχε πει τότε, περίμενε ότι μέσα σε λίγους μήνες δεν θα μπορούσε καν να ελέγξει την κίνηση του αριστερού χεριού και της παλάμης του. «Είναι κάτι που σε προσγειώνει απότομα», είχε δηλώσει.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει πρώτη φορά για τη διάγνωσή του σε συνέντευξη στο People τον περασμένο Απρίλιο, δηλώνοντας:

«Διαγνώστηκα με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω στο πλευρό μου την αγαπημένη μου οικογένεια όσο διανύουμε αυτό το νέο κεφάλαιο. Παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και εμένα αυτή την περίοδο».

«Θα παλέψω μέχρι τέλους»

Απευθυνόμενος στον Έρικ Σουόλγουελ, ο οποίος υποστηρίζει την προσπάθεια εξασφάλισης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για έρευνα γύρω από την ALS, ο Ντέιν διαβεβαίωσε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους.

«Θέλω να χτυπήσω κάθε καμπάνα», είπε συγκινημένος. «Έχω δύο κόρες στο σπίτι. Θέλω να τις δω να αποφοιτούν από το κολέγιο, να παντρεύονται, ίσως και να αποκτήσουν παιδιά. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα» τόνισε.

Τι είναι η ALS

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, η ALS είναι μια ασθένεια που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια του ελέγχου των μυών. Σταδιακά οδηγεί στην παράλυση και στον θάνατο.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια σπάνια εκφυλιστική νόσος που προκαλεί προοδευτική παράλυση των μυών. Οι ασθενείς εμφανίζουν αρχικά συσπάσεις ή αδυναμία σε ένα άκρο, συχνά ακολουθούμενη από συγκεχυμένη ομιλία.

Επειδή η νόσος επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη που ελέγχουν την κίνηση των μυών, οι ασθενείς χάνουν σιγά-σιγά την ικανότητά τους να μιλούν, να τρώνε, να περπατούν και να αναπνέουν ανεξάρτητα.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS και οι άνθρωποι συνήθως ζουν τρία έως πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, σύμφωνα με την Ένωση Μυϊκής Δυστροφίας. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς μπορούν να ζήσουν δεκαετίες.

Πρόκειται για τη νόσο που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ ενώ και ο σύντροφος της Σάντρα Μπούλοκ, είχε φύγει από τη ζωή από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Η Ρομπέρτα Φλακ είχε επίσης, διαγνωστεί με την ασθένεια. Η ALS είναι η 3η σε συχνότητα νευροεκφυλιστική διαταραχή, μετά το Alzheimer και το Parkinson.

Εμφανίζεται σε συχνότητα 1 στα 100.000 άτομα κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους άνδρες. Η κύρια ηλικία εμφάνισης είναι τα 50 με 75 έτη, ενώ μετά τα 80 έτη ο κίνδυνος μειώνεται δραματικά.

