Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Φωκά: Το βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Σαν σήμερα, 1 Οκτωβρίου του 1917 γεννήθηκε η Μαρία Φωκά, με τη Φίνος Φιλμ να κάνει μια ανάρτηση, αφιερωμένη σε εκείνη.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, προβάλλονται σκηνές -μεταξύ άλλων- από τις ταινίες «Ο Μικρός Δραπέτης» και «Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα», όπου και πρωταγωνίστησε.

«Η Μαρία Φωκά εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός σε κωμωδίες, ερμήνευσε με ψυχή κάθε δραματικό ρόλο που της εμπιστεύτηκε ο Φίνος. Δεν χρειαζόταν μεγάλα λόγια για να συγκινήσει. Έφτανε ένα βλέμμα της, μια παύση στη φωνή, για να μετατραπεί σε τραγική φιγούρα και να σ ’αγκαλιάσει χωρίς λέξη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917» αναφέρεται στη λεζάντα.

