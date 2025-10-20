«Νεκρή φύση σε χαντάκι»: Σκοτεινό κοινωνικό θρίλερ στο Studio Μαυρομιχάλη – Σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή

Το έργο του Φάουστο Παραβιντίνο «Νεκρή φύση σε χαντάκι», σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στο Studio Μαυρομιχάλη από το Σάββατο (25/10).

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία. Μία η ώρα το πρωί. Μια νεαρή κοπέλα, δολοφονείται με άγριο τρόπο και το σώμα της ρίχνεται γυμνό σε ένα χαντάκι. Τρεις η ώρα το πρωί: Ένας νεαρός άνδρας ανακαλύπτει το πτώμα. Τέσσερις η ώρα το πρωί: Η αστυνομία καθορίζει την αιτία θανάτου: «Το θύμα πέθανε από το πολύ ξύλο».

Μια γυναικοκτονία έρχεται να ταράξει την ηρεμία της μικρής κοινωνίας. Ποιος το έκανε; Ποιος σκότωσε το κορίτσι κλωτσώντας το με απίστευτη σφοδρότητα, στην κοιλιά, στο πρόσωπο και σε όλο του κορμί; Η έρευνα ξεκινά. Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.

Έξι πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση της νεκρής κοπέλας. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από αυτά τα έξι πρόσωπα που μονολογούν, προσπαθώντας να βρουν την λύση σε αυτή την ιστορία. Προσωπικά άγχη, ακραίες ψυχολογικές μεταπτώσεις, οικογενειακά δράματα, μετανάστες που αναζητούν ανέλπιδα μια κάποια ευκαιρία, νεαροί χαμένοι στα ναρκωτικά και στην χωρίς κανένα σκοπό ζωή τους. Και στο τέλος, η αποκάλυψη του μυστηρίου της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας. Μια αποκάλυψη σοκαριστική και αναπάντεχη που έρχεται να κλονίσει οποιαδήποτε βεβαιότητα θέλαμε να έχουμε. Δεκαέξι ώρες αργότερα, το έγκλημα εξιχνιάζεται, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο βίαιο, αδυσώπητο και ακατανόητο…

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τελικά την ιστορία της νεκρής κοπέλας ως αφορμή, για να μιλήσει για μια κοινωνία απογοητευμένη, βαριά άρρωστη, χωρίς ιδανικά, ανίκανη να ονειρευτεί και που αρκείται στην επιβίωση μέσα στην ολοκληρωτική επικράτηση ενός άκρατου και αδηφάγου καπιταλισμού.

Μας παραδίδει ένα σκοτεινό έργο και καταφέρνει να μας περάσει από την «ησυχία» αρχικά ενός στέρεου θρίλερ, με σασπένς και χιούμορ, στην «ανησυχία» για έναν κόσμο βίαιο, άνισο, άδικο και σκληρό, που αποκαλύπτεται μπροστά μας σε τέτοιο βαθμό οικείος και αναγνωρίσιμος, που επιτείνει την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας.

Συντελεστές :

Μετάφραση : Ανταίος Χρυσοστομίδης

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί : Φώτης Μακρής

Μουσική : Νείλος Καραγιάννης

Σχεδιασμός ήχου : Νίκος Ρουσσάκης

Βοηθός σκηνοθέτη : Κλεοπάτρα Τολόγκου

Τρέιλερ παράστασης : Νίκος Δαλέζιος, Φοίβος Σαμαρτζής

Φωτογραφίες: Δάφνη Δίγκα

Παίζουν: Θανάσης Κεφαλάς, Στέλλα Κρούσκα, Φώτης Μακρής, Φοίβος Σαμαρτζής, Πάρις Σκαρτσολιάς, Ηρώ Χαλκίδη

