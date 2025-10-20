«Σβήσε το Φως»: Η ευφάνταστη κωμωδία για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Olvio

Η ευφάνταστη κωμωδία «Σβήσε το φως», μια από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις της ομάδας Κοπέρνικος, ανεβαίνει φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Θέατρο Olvio!

Μετά από τα συνεχόμενα sold outs τής προηγούμενης θεατρικής σεζόν, η παράσταση που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους επαναλαμβάνεται αναβαθμισμένη, με νέες εκπλήξεις, πάνω και κάτω από τη σκηνή!

Μάλιστα, φέτος, άλλη μια σημαντική διάκριση ήρθε για το «Σβήσε το Φως». Πρόκειται για την υποψηφιότητά του για το Βραβείο Καλύτερης Παράστασης για παιδιά 2024-25, από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και παραστατικών τεχνών.

Υπόθεση

Ο Μάξιμος φοβάται ακόμα και τη σκιά του, αλλά ούτε που τολμάει να το ομολογήσει. Όταν πέφτει η νύχτα, η φαντασία του καλπάζει και το καθετί φαντάζει ένα πραγματικό τέρας! Γι’ αυτό και έχει πάντα όλα τα φώτα αναμμένα. Ώσπου μια μέρα, ένας επίμονος ήχος, τον οδηγεί σε έναν κόσμο, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλες τις φοβίες του, συνομιλώντας μαζί τους! Τι γίνεται όμως όταν καταλαβαίνει ότι σε αυτόν τον κόσμο, ο μόνος δυνατός είναι ο ίδιος και ότι όλοι εκεί χρειάζονται την βοήθειά του; Και τι θα κάνει όταν σ’ αυτόν τον φανταστικά αλλόκοτο κόσμο, ακόμα και οι ίδιοι οι θεατές – μικροί και μεγάλοι- τον παρακαλούν να… «σβήσει το φως;»

Η πρωτότυπη ιστορία που έγραψαν οι συγγραφείς της ομάδας Κοπέρνικος: Άγγελος αγγέλου και Έμη Σίνη, μας καλεί να πλησιάσουμε με θάρρος τους φόβους μας, να απορρίψουμε αυτούς που πηγάζουν από την άγνοια και να αποδεχθούμε κάποιους άλλους, χωρίς ενοχές. Και ίσως τότε, όταν σβήσει το φως, να μην είναι όλα δα και τόσο τρομερά!

Με την ευρηματική σκηνοθεσία του Φοίβου Συμεωνίδη (σκηνοθέτη των επιτυχιών: «Δίπλα-Δίπλα» και «ΠΟΥΠΟΥΛapp»),με την επιστημονική καθοδήγηση της οικογενειακής ψυχοθεραπεύτριας Δήμητρας Μιχαλοπούλου, με τα πολυμορφικά, ευφάνταστα σκηνικά και την μαγική φοβο-κουρτίνα της ενδυματολόγου Ηλιάννας Σκουλάκη να ξεδιπλώνεται επί σκηνής, πλήθος φανταστικών χαρακτήρων ζωντανεύουν, ξορκίζοντας -με άφθονο χιούμορ- όλα όσα θεωρούμε τρομακτικά. Η ομάδα Κοπέρνικος μας χαρίζει άλλο ένα θεατρικό ταξίδι στη χώρα του φανταστικού όπου όλα μπορούν να συμβούν!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ερμηνεύουν: Θανάσης Βοϊδήλος, Τρύφων Μπάρκας

Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου – Έμη Σίνη

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Φοίβος Συμεωνίδης

Σκηνικά: ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ και Ηλιάννα Σκουλάκη

και Κοστούμια: Ηλιάννα Σκουλάκη

Μουσική – Ενορχήστρωση: Άγγελος Αγγέλου

Στίχοι: Έμη Σίνη

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αφροδίτη Κλεοβούλου

Ηχογράφηση – Editing – Μίξη – Mastering: Γιώργος Ζιώτας

Οργάνωσης Παραγωγής: Ηλιάνα Κρίγκα

Αφίσα: Κώστας Θεοχάρης

Ηλικίες: 4 – 10 ετών, από 2 Νοεμβρίου

