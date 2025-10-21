Η… απροσδόκητη άποψη του Εμίρ Κουστουρίτσα για τη woke ατζέντα: Δημιουργήθηκε από τη CIA για να μειώσει τον πληθυσμό της Γης

Ο γνωστός Σέρβος σκηνοθέτης, Εμίρ Κουστουρίτσα, βρέθηκε στην Κρήτη για το Chania Film Festival, και εξέφρασε και μερικές… απροσδόκητες απόψεις.

«Είμαι εθισμένος στην Ελλάδα», είπε χαμογελώντας. «Στηρίζω τους πολιτισμούς που δεν έχουν αποικιοκρατικό χαρακτήρα. Το σινεμά πρέπει να δίνει ζωή και νόημα».

Όσον αφορά στο woke κίνημα, είπε: «Η woke ατζέντα δημιουργήθηκε από τη CIA. Είναι μέρος ενός παγκόσμιου σχεδίου να ισοπεδώσει τους τοπικούς πολιτισμούς και να επιβάλει μια ομοιογένεια. Δεν πρόκειται για μια αυθεντική ιδεολογία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για ένα κατασκευασμένο αφήγημα που στοχεύει στη διάλυση της οικογένειας και τη δημιουργία ευάλωτων, χειραγωγήσιμων ανθρώπων. Οι πολυεθνικές και οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης θέλουν να ελέγχουν τους πάντες και τελικά να μειώσουν τον πληθυσμό της Γης».

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα παιδί δέκα ετών να αποφασίζει αν είναι αγόρι, κορίτσι ή ζώο. Αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημμα. Ακόμα κι εγώ στα 70, αν μου έδινες τέτοιες επιλογές, θα με έβαζες σε δίλημμα!» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας όμως ότι «σέβεται απόλυτα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του».

Δείτε το απόσπασμα στο 53:48

Όπως είπε, το woke κίνημα είναι «αντιφατικό από τη φύση του». «Στην Αμερική έχει ταυτιστεί με αριστεριστές εκτός ελέγχου. Αριστερός δεν γίνεσαι με ρεκλάμες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η woke ατζέντα», είπε, τονίζοντας ότι πιστεύει στη συμπόνια και την αλληλεγγύη, όχι στην «αριστερά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

Ο Σέρβος δημιουργός δήλωσε πως θεωρεί τον εαυτό του «συντηρητικό αριστερό»: «Πιστεύω στις αξίες που μας συνδέουν με το παρελθόν, στην ορθόδοξη βάση της ανθρώπινης ζωής. Δεν χρειάζομαι ασφαλιστικές εταιρείες για να δείξω αλληλεγγύη».

Αναφερόμενος στο Χόλιγουντ έκανε λόγο για «μηχανή που σκοτώνει το σινεμά». «Οι αμερικανικές ταινίες έχουν καταντήσει φτηνές ηθικολογίες. Θέλουν να μας πείσουν ότι ο κόσμος χωρίζεται σε καλούς και κακούς. Το αληθινό σινεμά είναι πόνος, είναι προσωπική θυσία. Για να κάνεις μια ταινία, πρέπει να πεθάνεις πρώτα».

Όσον αφορά στον κορωνοϊό είπε ότι: «Πρόβατα, μη φοβάστε τον λύκο· τον βοσκό να φοβάστε».

Τέλος, μιλώντας για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα είπε ότι: «Πιστεύω πως οι βάσεις σε Σούδα, Μεσόγειο και αλλού έχουν ορίζοντα μερικών δεκαετιών. Αν οι Αμερικανοί είναι έξυπνοι, θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους. Οι ίδιοι θα επιβιώσουν μόνο αν κλείσουν τις 880 βάσεις τους».

