Έξαλλος ο Axl Rose σε συναυλία του λόγω τεχνικών προβλημάτων – Κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του (Video)

sinavlia-new

Εκτός εαυτού βγήκε ο Axl Rose σε πρόσφατη συναυλία του στην Αργεντινή, όταν ο τραγουδιστής των Guns N’ Roses κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του, χάνοντας την ψυχραιμία του λόγω ενός τεχνικού προβλήματος.

Σε βίντεο από την εμφάνισή του το Σάββατο (18/10) στο Estadio Tomás Adolfo Ducó στο Μπουένος Άιρες, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Rose εμφανίζεται οργισμένος στη σκηνή, λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε με το ακουστικό του, ενώ ερμήνευε το θρυλικό τραγούδι της μπάντας, Welcome To The Jungle.

@saint_xero Axl Rose crashing out in Argentina 2nd night 2025 #axlrose #gunsnroses #slash #rock #music ♬ original sound – Saint Xero

Οργισμένος ο Rose φαίνεται να κλωτσάει προς το σετ των τυμπάνων επανειλημμένα σε βίντεο που κατέγραψε θαυμαστής του.

«Άκουγε μόνο τα κρουστά. Τίποτα άλλο. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα» ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του στην «Daily Mail», εξηγώντας τι εξόργισε τον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», «η ομάδα τεχνικών κατάφερε, τελικά, να διορθώσει το πρόβλημα μέχρι το τρίτο τραγούδι και η συναυλία συνεχίστηκε ομαλά».

