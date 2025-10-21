Έξαλλος ο Axl Rose σε συναυλία του λόγω τεχνικών προβλημάτων – Κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του (Video)

Εκτός εαυτού βγήκε ο Axl Rose σε πρόσφατη συναυλία του στην Αργεντινή, όταν ο τραγουδιστής των Guns N’ Roses κλώτσησε τα ντραμς και πέταξε το μικρόφωνό του, χάνοντας την ψυχραιμία του λόγω ενός τεχνικού προβλήματος.

Axl Rose breaks silence after going ballistic in Buenos Aires over technical issues during concert https://t.co/PdX7RZaIZ2 October 21, 2025

Σε βίντεο από την εμφάνισή του το Σάββατο (18/10) στο Estadio Tomás Adolfo Ducó στο Μπουένος Άιρες, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Rose εμφανίζεται οργισμένος στη σκηνή, λόγω τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε με το ακουστικό του, ενώ ερμήνευε το θρυλικό τραγούδι της μπάντας, Welcome To The Jungle.

Οργισμένος ο Rose φαίνεται να κλωτσάει προς το σετ των τυμπάνων επανειλημμένα σε βίντεο που κατέγραψε θαυμαστής του.

«Άκουγε μόνο τα κρουστά. Τίποτα άλλο. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα» ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του στην «Daily Mail», εξηγώντας τι εξόργισε τον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», «η ομάδα τεχνικών κατάφερε, τελικά, να διορθώσει το πρόβλημα μέχρι το τρίτο τραγούδι και η συναυλία συνεχίστηκε ομαλά».

