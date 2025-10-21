Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπάσιντζερ, Άιρλαντ, επιτίθεται στα «τοξικά» μέλη της οικογένειάς της

Η Άιρλαντ Μπάλντουιν δεν δίστασε να μιλήσει για τα «μοναχικά» παιδικά της χρόνια με «τοξικά» μέλη της οικογένειάς της.

Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπάσιντζερ δήλωσε στους συνδρομητές του Substack σε ένα άρθρο με τίτλο «30, Φλερτ και Επιβίωση» τη Δευτέρα ότι δεν κουβαλάει πλέον το βάρος των «ναρκισσιστών, αναξιόπιστων, εθισμένων μελών της οικογένειάς της».

Η 29χρονη, η οποία «μεγάλωσε χωρίς δύο γονείς στο σπίτι της και χωρίς αδέρφια στα οποία να απευθυνθεί», εξήγησε ότι στο παρελθόν ένιωθε την ανάγκη «να κερδίσει ορισμένα άτομα» στην οικογένειά της.

«Η επικύρωση και ο έπαινός τους ήταν σημαντικά για μένα», σημείωσε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν. «Τίποτα δεν ήταν πιο απελευθερωτικό από το να συνειδητοποιήσω επιτέλους πόσο τοξικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι».

«Η κόρη μου, [η Χόλαντ], δεν χρειάζεται να γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους», συνέχισε η Άιρλαντ για τη 2χρονη κόρη της. «Μπορώ να την προστατεύσω από αυτούς. Μπορώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να χτίσω τη δική μου ιδέα για την οικογένεια, κομμάτι-κομμάτι».

Ο απώτερος στόχος της ως μητέρα είναι να «δείξει πώς μια πραγματική οικογένεια φέρεται ο ένας στον άλλον».

Το πρώην μοντέλο, που ζει στο Όρεγκον, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα βρει τους «ανθρώπους» της και το «χωριό» της την επόμενη δεκαετία της ζωής της.

Συνέχισε να μοιράζεται μια λίστα με μαθήματα ζωής η οποία περιελάμβανε μια αναφορά στην Μπάσιντζερ.

«Πες στη μαμά σου ότι την αγαπάς κάθε μέρα», έγραψε η Άιρλαντ. «Στείλε της μήνυμα όταν φτάσεις εκεί που πας. Σύντομα θα την καταλάβεις με τρόπους που δεν είχες καταλάβει ποτέ».

Υπενθύμισε επίσης στους αναγνώστες «δεν μπορείς να διορθώσεις ή να αλλάξεις κανέναν… οπότε σταμάτα όσο προηγείσαι» πριν γράψει επανειλημμένα, «Δεν είσαι χοντρός».

Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1993 έως το 2002, υποδεχόμενο την Άιρλαντ επτά χρόνια πριν οριστικοποιήσουν το διαζύγιό τους.

Ο 67χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε στο ριάλιτι σόου «The Baldwins» τον Μάρτιο ότι το «πιο λυπηρό» κομμάτι του χωρισμού του ήταν το πώς η νομική διαμάχη «επηρέασε αρνητικά» τη σχέση του με την κόρη του.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, ο οποίος αποκάλεσε την Άιρλαντ «αγενές, γουρουνάκι» σε ένα καυστικό φωνητικό μήνυμα κατά τη διάρκεια της διαμάχης για την επιμέλεια, διευκρίνισε ότι τώρα έχουν μια «καλή σχέση».

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Hilaria Baldwin το 2012 και το ζευγάρι έχει επτά παιδιά – την Carmen, 12 ετών, τον Rafael, 10 ετών, τον Leonardo, 9 ετών, τον Romeo, 6 ετών, τον Eduardo, 5 ετών, τη María, επίσης 5 ετών, και την Ilaria, 3 ετών.

