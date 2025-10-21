search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:08
LIFESTYLE

21.10.2025 10:44

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marina-stavraki-new

Για την αγάπη που δέχεται από τους μαθητές της μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη, κάνοντας λόγο για «σκηνές λατρείας». Τα παιδιά τη θαυμάζουν ως καθηγήτρια – επισημαίνει- ενώ υποστηρίζει ότι ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω τους λόγω της εμπιστοσύνης που φροντίζει να τους εμπνέει.

«Τα παιδιά στο σχολείο μου έχουν ιδιαίτερη αδυναμία με σκηνές λατρείας. Με θαυμάζουν ως καθηγήτρια και ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους γιατί αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης» είπε αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ερωτηθείσα για την προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι είναι θετική σε έναν νέο έρωτα, ενώ ξεκαθάρισε πως η σχέση της με τον Γιώργο Πατούλη είναι κομμάτι αποκλειστικά του παρελθόντος.

«Ανοιχτός άνθρωπος είμαι, αν είναι να έρθει ένας καινούργιος έρωτας, θα έρθει. Δεν με ενοχλεί να με φωνάζουν κυρία Πατούλη στον δρόμο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

