Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

Για την αγάπη που δέχεται από τους μαθητές της μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη, κάνοντας λόγο για «σκηνές λατρείας». Τα παιδιά τη θαυμάζουν ως καθηγήτρια – επισημαίνει- ενώ υποστηρίζει ότι ασκεί μεγάλη επιρροή πάνω τους λόγω της εμπιστοσύνης που φροντίζει να τους εμπνέει.

«Τα παιδιά στο σχολείο μου έχουν ιδιαίτερη αδυναμία με σκηνές λατρείας. Με θαυμάζουν ως καθηγήτρια και ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους γιατί αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης» είπε αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ερωτηθείσα για την προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι είναι θετική σε έναν νέο έρωτα, ενώ ξεκαθάρισε πως η σχέση της με τον Γιώργο Πατούλη είναι κομμάτι αποκλειστικά του παρελθόντος.

«Ανοιχτός άνθρωπος είμαι, αν είναι να έρθει ένας καινούργιος έρωτας, θα έρθει. Δεν με ενοχλεί να με φωνάζουν κυρία Πατούλη στον δρόμο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ, η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ – «Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» (Photo)

Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ποζάρει με μαγιό στα 60 της και αποκαλύπτει το «μυστικό» που κάνει το κορμί της να φαίνεται… αψεγάδιαστο! (Photos)

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)