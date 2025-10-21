search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 08:44

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

21.10.2025 08:44
roumelioti-new

Στο μακρινό 2008 αναφέρθηκε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, στην εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Mega «Πολυκατοικία», όπου υποδυόταν ένα gay άτομο.

Με αφορμή τον ίντερσεξ χαρακτήρα στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν η ίδια είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες εκείνη την περίοδο λόγω του ρόλου.

«Μου άρεσε πολύ που ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε έναν ίντερσεξ άτομο στη σειρά. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται. Ήταν δύσκολα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου, γιατί τότε είχαν κάνει το “Θα σε βρει ο δάσκαλός σου| με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι τελείως διαφορετικό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

Σπάνια δημόσια εμφάνιση της Adele στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών

Σε banner στην Times Square της Νέας Υόρκης η Κλαυδία 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η μάχη στη Βουλή

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:45
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

1 / 3