Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

Στο μακρινό 2008 αναφέρθηκε η Ευδοκία Ρουμελιώτη, στην εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Mega «Πολυκατοικία», όπου υποδυόταν ένα gay άτομο.

Με αφορμή τον ίντερσεξ χαρακτήρα στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν η ίδια είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες εκείνη την περίοδο λόγω του ρόλου.

«Μου άρεσε πολύ που ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε έναν ίντερσεξ άτομο στη σειρά. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται. Ήταν δύσκολα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου, γιατί τότε είχαν κάνει το “Θα σε βρει ο δάσκαλός σου| με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι τελείως διαφορετικό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

