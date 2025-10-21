Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

Για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο μίλησε ο Νίκος Βερλέκης, επισημαίνοντας πως όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο, εκδηλώνονταν συχνά τέτοια περιστατικά.

Το #MeToo, όπως τόνισε ο ηθοποιός, έφερε κάθαρση, περιορίζοντας τις διάφορες μορφές κακοποίησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, σημειώνονται υπερβολικές κινήσεις σχετικά με το κίνημα.

«Την εποχή που ξεκίνησα εγώ και από πολύ πριν υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι συμπεριφορές. Υπήρχαν σκηνοθέτες που μύριζαν τους ηθοποιούς στη μασχάλη και στα πόδια για να δουν αν βρωμάνε, τους έλεγαν να βγάλουν τα παπούτσια τους και τέτοια. Θυμάμαι μια φορά τον Κώστα Βουτσά που είχε παρέμβει» είπε, αρχικά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Αναφερόμενος στο #MeΤoo, ο ηθοποιός υποστήριξε πως εξυγίανε μερικώς τον χώρο του θεάτρου, ωστόσο, κατά τη γνώμη του, πλέον παρατηρεί μια υπερβολή γύρω από το εν λόγω ζήτημα.

«Πιστεύω πως το #metoo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του. Κι εγώ καμιά φορά μπορεί να αισθανθώ περίεργα αν μου αρέσει κάποιος άνθρωπος, αποφεύγω να τον κοιτάξω για να μην παρεξηγηθώ» τόνισε.

Μιλώντας για την επαγγελματική του διαδρομή, εξομολογήθηκε πως στο ξεκίνημά του, δεν μπορούσε να φανταστεί ποια θα ήταν η πορεία του.

«Δεν φανταζόμουν την καριέρα που θα έκανα ως ηθοποιός αλλά βαθιά μέσα μου πίστευα ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνω κάποια πράγματα στον κινηματογράφο. Εγώ δεν τον πρόλαβα τον κινηματογράφο, σε ελάχιστες ταινίες έχω παίξει» τόνισε.

Ερωτηθείς, τέλος, αν ο τίτλος του ζεν πρεμιέ λειτούργησε ως εμπόδιο στην καριέρα του, ο Νίκος Βερλέκης απάντησε:

«Δεν μου έχει σταθεί τίποτα εμπόδιο στη ζωή μου. Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια και γι’ αυτό ίσως δεν έφτασα εκεί που έπρεπε, που λένε κάποιοι. Έχω ευχαριστηθεί όμως τη ζωή μου και στον έρωτα και στην καλοζωία και την υγεία».

