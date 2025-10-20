Σε banner στην Times Square της Νέας Υόρκης η Κλαυδία 

Η Κλαυδία «έσπασε» ακόμα μια φορά τα σύνορα με τη μουσική της και φιγουράρει στην Times Square εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην παγκόσμια καμπάνια Equal του Spotify.

Η Κλαυδία επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, και έχει γίνει χρυσό με περισσότερα από 55 εκατομμύρια streaming points.

Κλαυδία: Συμμετέχει σε καμπάνια για την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece.

Ταυτόχρονα, η Κλαυδία και το «Συντρίμμια» βρίσκονται στην παγκόσμια λίστα Equal Global μαζί με καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες και τα τραγούδια τους.

Διαβάστε επίσης:

No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)

Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

Σιλβέστερ Σταλόνε: Η σύζυγός του εξήγησε γιατί πιστεύει ότι αυξάνονται τα τρανς παιδιά στο Χόλιγουντ