LIFESTYLE

20.10.2025 21:16

Σε banner στην Times Square της Νέας Υόρκης η Κλαυδία 

20.10.2025 21:16
Η Κλαυδία «έσπασε» ακόμα μια φορά τα σύνορα με τη μουσική της και φιγουράρει στην Times Square εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην παγκόσμια καμπάνια Equal του Spotify.

Η Κλαυδία επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο  περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, και έχει γίνει χρυσό με περισσότερα από 55 εκατομμύρια streaming points.

Κλαυδία: Συμμετέχει σε καμπάνια για την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece.

Ταυτόχρονα, η Κλαυδία και το «Συντρίμμια» βρίσκονται στην παγκόσμια λίστα Equal Global μαζί με καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες και τα τραγούδια τους.

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

«Mέσα ψηφίζεται η καταστολή, έξω κραυγάζει η δικαιοσύνη» – Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

lisbon_teleferik_0909_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Εκτός προδιαγραφών» το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ της Λισαβόνας όπου συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα υπάρξουν θύματα»

dolofonia-gkana
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάνα: Απήγαγαν και δολοφόνησαν 18χρονο τερματοφύλακα όταν η οικογένειά του δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα λύτρα

Untitled-design-16
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ παραχωρεί ανενεργό ακίνητο στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου – Θα στεγαστούν δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες μετά από την αποκατάσταση του κτηρίου

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

