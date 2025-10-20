No Kings: Πέδρο Πασκάλ, Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ στις διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ (Photos/Videos)

Ο Πέδρο Πασκάλ, η Κέρι Ουάσινγκτον και άλλοι τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί αστέρες κατέβηκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 18 Οκτωβρίου, διαδηλωτές συμμετείχαν σε χιλιάδες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης με τίτλο «Ημέρα Χωρίς Βασιλιάδες», γιορτάζοντας την ελευθερία του λόγου και καταδικάζοντας τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ. Διαμαρτυρίες κατά της «Ημέρας Χωρίς Βασιλιάδες» πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως τον Ιούνιο και είχαν λάβει υποστήριξη από αστέρες όπως ο Τζίμι Κίμελ, η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και ο Μαρκ Ράφαλο .

Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης ημέρας διαμαρτυριών αυτό το Σαββατοκύριακο, ο Πασκάλ συμμετείχε σε μια διαδήλωση στο Λος Άντζελες, όπως φαίνεται σε αρκετές φωτογραφίες που κοινοποίησε στο Instagram. «ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ τη #Δημοκρατία», έγραψε ο σταρ του «Last of Us».

Η Ουάσινγκτον δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο και αρκετές φωτογραφίες που δείχνει τον εαυτό της σε μια διαμαρτυρία για την Ημέρα No Kings. Η ηθοποιός έγραψε στη λεζάντα του Instagram ότι “στέλνει τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη σε όλους” που συμμετείχαν.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας “The White Lotus”, Μάρεϊ Μπάρτλετ Murray Bartlett, δημοσίευσε μια σέλφι στην οποία απεικονίζεται να παρακολουθεί μια διαδήλωση φορώντας ένα ειδικά κατασκευασμένο καπέλο με το σύνθημα “No Kings”.

“Είναι υπέροχο να συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά με την κοινότητα και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων”, έγραψε.

Η πρώην τραγουδίστρια του “Saturday Night Live”, Σέσιλι Στρονγκ, μοιράστηκε φωτογραφίες και ένα βίντεο από μια διαμαρτυρία στη Μασαχουσέτη, γράφοντας καυστικά ότι ήταν μια υπέροχη μέρα «με αυτή την Αμερική να μισεί τους τρομοκράτες χωρίς δουλειές που πληρώνονται από τον George Soros».

Ο Τζον Κιούζακ συμμετείχε στη διαμαρτυρία No Kings στο Σικάγο, όπου δήλωσε στο CNN ότι αν ο Τραμπ «πιστεύει ότι αυτό το μέρος θα γίνει φασιστικό κέντρο – δεν υπάρχει πιθανότητα!» Στην Ουάσινγκτον, ο Μπιλ Νάι επέκρινε έντονα «αυτόν τον οξύθυμο πρόεδρο και τον κύκλο των συκοφαντών του».

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Gilded Age», Κάρι Κουν, μίλησε σε διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη. «Εμείς, ο λαός, πρέπει να ξεσηκωθούμε» και να «καταδικάσουμε αυτή την τυραννία», είπε σε ένα απόσπασμα που κοινοποιήθηκε ως ιστορία στο Instagram.

Η Γκλεν Κλόουζ κοινοποίησε μια φωτογραφία της με μια πινακίδα No Kings στο Instagram λέγοντας ότι ήταν «τόσο περήφανη» για όσους διαμαρτύρονταν.

Η οκτώ φορές υποψήφια για Όσκαρ πρωταγωνίστησε ως η γιαγιά του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην ταινία «Hillbilly Elegy», βασισμένη στα απομνημονεύματα του Βανς.

Σε ένα Instagram Story, ο Τζακ Μπλακ δημοσίευσε βίντεο που κατέγραφε διάφορα στιγμιότυπα σε μια διαμαρτυρία, ενώ η Τζέιμι Λι Κέρτις μοιράστηκε φωτογραφίες από μια διαδήλωση και έγραψε: «Δημοκρατία σε ΔΡΑΣΗ!». Η σταρ τόνισε αργότερα τη σημασία της αποστολής ενός «πραγματικού ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην ΚΑΛΗ ΕΚΛΟΓΗ» την ημέρα της διαμαρτυρίας.

Πριν από τις διαμαρτυρίες, ο Κίμελ κοινοποίησε επίσης ένα γραφικό στο Instagram που περιείχε μια λίστα με ψευδώνυμα για τον Τραμπ που όσοι διαδηλώνουν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στις πινακίδες τους, όπως «διοικητής κλέφτης» και «θείος απάτη». Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής είχε προηγουμένως συμμετάσχει σε μια συγκέντρωση στο Λος Άντζελες για την Ημέρα Χωρίς Βασιλείς τον Ιούνιο.

