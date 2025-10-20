«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι»: Ξεσπά ο πρώτος σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ – Η οργισμένη ανάρτηση στα social media

Μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε ο πρώην σύζυγός της, Οχάνι Νόα, κατηγορώντας τη δημοσίως τόσο για ψευδείς δηλώσεις όσο και απιστία.

Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη συνέντευξή της στον Howard Stern, όπου η Λατίνα σταρ αναφερόμενη στους άνδρες της ζωής της, τόνισε ότι «κανείς δεν ήταν ικανός να την αγαπήσει πραγματικά».

«Μου έδωσαν ό,τι είχαν! Μου πρόσφεραν τα πάντα, δαχτυλίδια, σπίτια, γάμους, ό,τι μπορούσαν. Αλλά δεν με αγάπησαν» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις αυτές έκαναν έξαλλο τον 51χρονο πρώην σύζυγός της ο οποίος ξέσπασε μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram.

«Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό της. Σταμάτα να μας μειώνεις. Σταμάτα να με μειώνεις παίζοντας το θύμα. Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσες να κρατήσεις τον εαυτό σου μακριά από τις απιστίες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Έχεις αγαπηθεί αρκετές φορές. Έχεις παντρευτεί τέσσερις φορές και είχες αμέτρητες σχέσεις στο ενδιάμεσο. Είχες καλές σχέσεις, όπως εγώ, για παράδειγμα» πρόσθεσε.

Ο Νόα υποστήριξε ότι ήταν τόσο ερωτευμένος με τη Λόπεζ που «μετακόμισε σε άλλη πολιτεία για να τη στηρίξει, να την προστατεύσει και να τη φροντίσει».

«Είμαι ένας υπέροχος, δοτικός άνθρωπος, ειλικρινής και πιστός. Ποτέ δεν σου είπα ψέματα, ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα άσχημα, ποτέ δεν σε απάτησα. Ήμουν καλός μαζί σου. Ήμουν πολύ καλός για σένα» υπογράμμισε.

Την κατηγόρησε δε, ότι «επέλεξε τη δόξα και τον πλούτο αντί για τη σχέση τους».

«Αποφάσισες να πεις ψέματα, να με απατήσεις, κι εγώ παρ’ όλα αυτά έμεινα. Προσπάθησα να κρατήσω τον γάμο ζωντανό. Με παρακάλεσες να μείνω μαζί σου για να αποφύγεις την κακή δημοσιότητα, νοιαζόσουν περισσότερο για την εικόνα σου παρά για μένα» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήθελες να συνεχίσεις να απατάς και να λες ψέματα. Δεν άντεχα άλλο να ζω με τα συνεχή ψέματα. Γι’ αυτό σε άφησα. Γι’ αυτό σε χώρισα» επισήμανε.

«Πες την αλήθεια επιτέλους. Άσε τον κόσμο να μάθει ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα πρέπει να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» είπε, κλείνοντας.

Οι δηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να παραξενέψουν κάποιους, αν αναλογιστεί κανείς ότι έναν χρόνο πριν, μιλώντας για τη Τζένιφερ Λόπεζ, ο 51χρονος είχε εντελώς διαφορετικό ύφος.

«Δεν έχω κακά συναισθήματα απέναντί της. Θα είμαι πάντα φίλος της. Συμπονώ και τους δύο, γιατί το διαζύγιο είναι δύσκολο» είπε πει, μεταξύ άλλων.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Οχάνι Νόα γνωρίστηκαν το 1996 σε εστιατόριο στο Μαϊάμι και παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1997, ενώ 11 μόλις μήνες αργότερα, χώρισαν.

Μετά τον χωρισμό της από τον Νόα, η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον Κρις Τζαντ (2001-2002) και στη συνέχεια τον Μαρκ Άντονι (2004-2011), με τον οποίο έχει τα δίδυμα παιδιά της. Το 2022, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον πρώτο τους αρραβώνα, παντρεύτηκε ξανά τον Μπεν Άφλεκ. Η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024 με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον Ιανουάριο του 2025.

