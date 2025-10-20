search
LIFESTYLE

20.10.2025 10:28

Κιμ Καρντάσιαν: Viral η εμφάνισή της στο Academy Museum Gala 2025 – Πήγε με καλυμμένο το πρόσωπό της (Video)

20.10.2025 10:28
Το «παρών» στο Academy Museum Gala 2025 έδωσε η Κιμ Καρντάσιαν, με την εμφάνισή της να γίνεται αντικείμενο έντονης συζήτησης και σχολιασμού, καθώς η τηλεπερσόνα παρουσιάστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα events του Χόλιγουντ, με… καλυμμένο το πρόσωπό της!

Συγκεκριμένα, φόρεσε μια μάσκα σε χρώμα nude που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπο, ενώ ολοκλήρωσε το look με ένα στράπλες φόρεμα Maison Margiela με ενσωματωμένο κορσέ και ντραπέ μακριά μανίκια προσαρτημένα στο τελείωμα της φούστας, δημιουργώντας εφέ φτερών νυχτερίδας.

Το πέπλο τόνιζε το ασημένιο κολιέ με σμαράγδια που κρατούσε στη θέση του το ημιδιαφανές nude φόρεμα, το οποίο είχε διαφανή cups, εξαιρετικά εφαρμοστή μέση και ανασηκωμένο μπούστο.

Η στιλιστική αυτή επιλογή της δεν ενθουσίασε, ωστόσο, τους followers της οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αναρωτήθηκαν αν έφτασε νωρίτερα το Haloween για την Καρντάσιαν….

«Δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ… Έχασε εντελώς το στόχο» έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου. «Όσοι σας αρέσει αυτό, σοβαρά, τι πρόβλημα έχετε; Πηγαίνετε αυτή την επιζητούσα την προσοχή στην ψυχιατρική πτέρυγα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτό» σχολίασε κάποιος άλλος. «Προσπαθεί τόσο πολύ να είναι στη μόδα, αλλά η εμφάνισή της είναι πάντα αποτυχημένη» υποστήριξε ένας τρίτος.

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα σχόλια ότι μιμήθηκε το στυλ του πρώην συζύγου της Κάνιε Γουεστ: «Μπορείς ακόμα να δεις τον Κάνιε μέσα της», «της λείπει ο Κάνιε βλέπω… Γιατί αυτό είναι γελοίο»

Η ίδια, πάντως, δημοσίευσε την εν λόγω εμφάνιση μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε με σκοπό την υποστήριξη του έργου του μουσείου για τη διατήρηση της ιστορίας του κινηματογράφου για τις επόμενες γενιές, συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, της μουσικής και της μόδας σε μια βραδιά εορτασμού και συγκέντρωσης χρημάτων.

Το μπλε χαλί ήταν γεμάτο με μοντέλα και καλλιτέχνες, όλοι ντυμένοι με ονειρεμένα ρούχα σχεδιαστών, κατευθείαν από τις πασαρέλες, η πιο εκκεντρική όλων, αυτή της Κιμ Καρντάσιαν.

