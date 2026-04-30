Δεν ενθουσιάζει την Νάντια Γιαννακοπούλου η «μεταγραφή» Φαραντούρη

Δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται από την ανακοίνωση της ένταξης του Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ η βουλευτής του Κινήματος, Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Καλώς να έρθει, τι άλλο να πω εγώ;» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου της, όταν ρωτήθηκε από τον ΣΚΑΪ για τη «μεταγραφή», για να συνεχίσει… ακόμα πιο χαρακτηριστικά: «Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν συμμετέχω στην επιτροπή διεύρυνσης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θέλουμε διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους».

Ας πούμε ότι δεν θα στρώσει κόκκινο χαλί και ας το αφήσουμε εκεί…

Διαβάστε επίσης

