Ο Ντε Νίρο στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ: «Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή»

Την στήριξη του στις διαμαρτυρίες «δεν θέλουμε βασιλιά» κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Οι πολιτικοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα αντιμετωπίσουν την οργή είτε του Τραμπ είτε του κόσμου. Και θα πρέπει να φοβούνται περισσότερο την οργή του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα φύγει από τον Λευκό Οίκο»

Σχετικά με το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιδιώξει τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο, είπε, «Δεν μπορούμε να του επιστρέψουμε. Δεν θα φύγει από τον Λευκό Οίκο. Δεν θέλει να φύγει από τον Λευκό Οίκο και δεν θα το κάνει. Οποιοδήποτε πιστεύει ότι θα το κάνει εξαπατάται».

«Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις όπως οποιονδήποτε νταή. Πρέπει να τον αντιμετωπίσεις και να παλέψεις, να τον αποκρούσεις και να τον κάνεις να υποχωρήσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πετύχεις», συμπλήρωσε.

Εκατομμύρια Αμερικανοί συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις «δεν θέλουμε βασιλιάδες». Η ονομασία προήλθε από τις κινητοποιήσεις κατά του βασιλιά Γεώργιου ΙΙΙ, που οδήγησαν στην ανεξαρτησία των ΗΠΑ από την Βρετανική Αυτοκρατορία.

