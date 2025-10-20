search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 16:14
20.10.2025 14:55

Σιλβέστερ Σταλόνε: Η σύζυγός του εξήγησε γιατί πιστεύει ότι αυξάνονται τα τρανς παιδιά στο Χόλιγουντ

20.10.2025 14:55
Την άποψή της για την αυξανόμενη τάση παιδιών διασήμων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, εξέφρασε η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζένιφερ Φλάβιν.

«Πιστεύω πως το Χόλιγουντ είναι ένας κόσμος που αφορά κυρίως στην έκφραση» δήλωσε η Φλάβιν στο «The Katie Miller» Podcast, σε απόσπασμα που δημοσίευσε το «Fox News Digital» και πρόσθεσε:

«Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Αν σήμερα αισθάνεσαι γάτα, τότε είσαι γάτα. Υπάρχει μια πολύ χαλαρή στάση απέναντι σε όλα. Νομίζω πως δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τα αξεσουάρ μας. Είναι μικροί άνθρωποι που χρειάζονται δομή. Η δομή είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθά τον εγκέφαλό τους να οργανώνει τα πάντα».

Στη συνέχεια, η Φλάβιν υποστήριξε ότι κατά την ίδια, ο πλούτος των διασήμων επηρεάζει τη ζωή των παιδιών τους, καθώς δημιουργεί ένα περιβάλλον χωρίς όρια: «Έχουν τα πάντα. Αυτό προκαλεί μεγάλη σύγχυση σε ένα μικρό παιδί» τόνισε.

Αναφερόμενη, τέλος, στην ανατροφή των τριών κοριτσιών τους, η σύζυγος του Σταλόνε εξήγησε ότι επικεντρώθηκε στην ισορροπία και τη λογική αντιμετώπιση των πραγμάτων, επισημαίνοντας ότι αν η κόρη της λάτρευε τα παντελόνια κι όχι τα φορέματα, δεν της είπε ποτέ ότι «είναι αγόρι»

«Είναι εντάξει να αποφασίσεις τι θέλεις να είσαι όταν ενηλικιωθείς, αλλά πρέπει να τα μεγαλώνουμε με κοινή λογική. Οι κόρες μου ήταν αγοροκόριτσα. Προτιμούσαν τα παντελόνια από τα φορέματα και λάτρευαν τα σπορ. Αλλά ποτέ δεν τους είπα: “Είσαι αγόρι τώρα”. Τους έλεγα: “Σου αρέσει να παίζεις αθλήματα, να κάνεις παρέα με αγόρια αυτό είναι υπέροχο”» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

