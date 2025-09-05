search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:13
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 11:38

Διεθνής συνεργασία – έκπληξη για την Klavdia

05.09.2025 11:38
klavdia_ndp_file

Η Klavdia συνεργάζεται με τον superstar παραγωγό από τη Ρουμανία Edward Maya και τον ανερχόμενο Valentino Indy στο «Back To Blue», σε μία διεθνή σύμπραξη – έκπληξη που κυκλοφορεί από την Armada, το no1 dance label παγκοσμίως, την Arcade Music και την Panik Records.

Αποτυπώνοντας την αίσθηση του καλοκαιριού, το «Back To Blue» σηματοδοτεί ακόμα ένα εγχείρημα της Klavdia με δημιουργούς από το εξωτερικό. Θυμίζοντας τις κλασικές Eurodance επιτυχίες που κατακτούν κάθε χρόνο τις κορυφαίες θέσεις των charts, το «Back To Blue» είναι ένα super hit που ξεχωρίζει για τη μελωδικότητά του, τον ευχάριστο ήχο του και τον άκρως μεταδοτικό ρυθμό του.

Ο Edward Maya, ο διεθνούς φήμης και πολυβραβευμένος μουσικός, παραγωγός και DJ, γνωστός από το παγκόσμιο hit «Stereo Love», το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 400 εκατομμύρια streams στο Spotify, προσθέτει τη δική του, αυθεντική, πινελιά στον γνώριμο ατμοσφαιρικό ήχο του είδους.

Ο ανερχόμενος Valentino Indy με κυκλοφορίες σε κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες, όπως η Sony Music, επιστρέφει με το «Back to Blue», ένα single που ήταν δική του έμπνευση και υλοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι με τη βοήθεια του Edward Maya και της Klavdia.

Η Klavdia βάζει στο single τα φωνητικά της, με τα οποία «μάγεψε» όλη την Ευρώπη με την «Αστερομάτα» στη φετινή Eurovision, μπαίνοντας στο Viral Top 50 του Spotify σε 32 χώρες και ταυτόχρονα «σαρώνοντας» το YouTube με εκατομμύρια views.

Το «Back to Blue» έχει γοητεύσει το κοινό στα social media πριν από την κυκλοφορία του, καθώς σε λίγες ημέρες ο ήχος του στο TikTok έφτασε σχεδόν τα δυο χιλιάδες creations, με μερικά videos να μετρούν πάνω από 400.000 προβολές.

Διαβάστε επίσης:

Αυτό ήταν το «Τραγούδι του Καλοκαιριού» στο Ηνωμένο Βασίλειο (video)

Ήταν όλοι εκεί! Συγκίνηση στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο (photos/videos)

Νέο ρεκόρ για το «Dynamite» των BTS

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

portugal new
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

odigos gynaika
ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:12
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

1 / 3