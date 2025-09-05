search
Αυτό ήταν το «Τραγούδι του Καλοκαιριού» στο Ηνωμένο Βασίλειο (video)

summer_music

Ο τραγουδοποιός Άλεξ Γουόρεν βρέθηκε ξανά στην κορυφή των charts, με το τραγούδι του «Ordinary» να ανακηρύσσεται Επίσημο Τραγούδι του Καλοκαιριού 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Η επιτυχία του Αμερικανού τραγουδιστή, YouTuber, and influencer παρέμεινε στην κορυφή στο singles charts για 13 μη συνεχόμενες εβδομάδες αυτό το καλοκαίρι.

Aποτελεί τον δίσκο της δεκαετίας με τη μεγαλύτερη παραμονή στα charts.

Ο 24χρονος Γουόρεν άρχισε να δημιουργεί μουσική ανεξάρτητα το 2021 προτού υπογράψει συμβόλαιο με την Atlantic Records, όταν κυκλοφόρησε το Ordinary τον Φεβρουάριο.

Το τραγούδι προέρχεται από το πρώτο του άλμπουμ, «You’ll Be Alright, Kid» (Chapter 1).

Το τραγούδι εξασφάλισε στον τραγουδιστή τον τίτλο του σόλο καλλιτέχνη των ΗΠΑ με το μακροβιότερο single στο νούμερο ένα στην ιστορία των βρετανικών charts, καταρρίπτοτας το 70ετές ρεκόρ που κατείχε ο Σλιμ Γουίτμαν για το Rose Marie το 1955.

Ο Γουόρεν βοήθησε επίσης στη δημιουργία της συνεργατικής ομάδας TikTok, Hype House, αποτελούμενης από νέες προσωπικοτήτες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με έδρα το Λος Άντζελες.

