ΜΟΥΣΙΚΗ

04.09.2025 13:27

Paul McCartney: Η ιστορία με το κλεμμένο μπάσο του γίνεται ντοκιμαντέρ

04.09.2025 13:27
PaulMcCartney0409

Η επική ιστορία πίσω από το κλεμμένο μπάσο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, το οποίο του επιστράφηκε το 2024 μετά από 51 χρόνια, θα παρουσιαστεί σε νέο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους σε σκηνοθεσία του Άρθουρ Κάρι («Surviving 9/11», «The Last Survivors»).

Με τίτλο «The Beatle and the Bass» το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή της Passion Pictures, η οποία κέρδισε το φετινό Βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA) με την επιτυχία στο Φεστιβάλ Σάντανς «Super/Man: The Christopher Reeve Story», για το BBC Arts. Η Fremantle αναλαμβάνει την παγκόσμια διανομή.

Το ντοκιμαντέρ ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της 50ης επετείου της σειράς ντοκιμαντέρ BBC Arena μαζί με το «Turner: The Secret Sketchbooks» (επίσης παραγωγής της Passion Pictures).

Η αστυνομική ιστορία καταγράφει την περιπέτεια του αυθεντικού μπάσου Höfner του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, η εξαφάνιση του οποίου πριν από 51 χρόνια έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά μυστήρια του ροκ εν ρολ.

Το πρώην μέλος των Beatles, που θα εμφανιστεί στην ταινία, δήλωσε: «Νομίζω πως ό,τι σου κλέβουν το θέλεις πίσω, ειδικά αν έχει συναισθηματική αξία. Απλά εξαφανίστηκε στο σύμπαν και μας άφησε να αναρωτιόμαστε, πού πήγε; Πρέπει να υπάρχει μια απάντηση…» είπε.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με άλλα άτομα που έχουν προσωπική σχέση με το μπάσο, όπως τον αδελφό του ΜαΚάρτνεϊ, Μάικ, τον φίλο και καλλιτέχνη Κλάους Βούρμαν, ο οποίος γνώριζε τους Beatles από την αρχή, συνεργάτες όπως ο Έλβις Κοστέλο, καθώς και θαυμαστές. Θα μιλούν επίσης ειδικοί και δημοσιογράφοι που βρίσκονται πίσω από το «The Lost Bass Project», οι οποίοι ανέλαβαν την αποστολή να εντοπίσουν το μπάσο, να το διασώσουν και να το αποκαταστήσουν.

Ο Πολ ΜαΚάρτνεϊ είχε αγοράσει το αγαπημένο του μπάσο Höfner το 1961, όταν ήταν ένας άγνωστος 18χρονος, στο Αμβούργο για 30 λίρες. Ήταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της γέννησης των Beatles, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εξαφανίστηκε και θεωρήθηκε χαμένο για πάντα.

«Το ντοκιμαντέρ προσφέρει μια νέα προοπτική στην ιστορία της μουσικής, με πρόσβαση στον ίδιο τον ΜαΚάρτνεϊ και σε όσους ήταν μάρτυρες της ανόδου των Beatles από την αρχή» δήλωσε η Σιαρ Κλαρκ υπεύθυνη περιεχομένου χωρίς σενάριο της Fremantle.

