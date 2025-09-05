search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:56
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

05.09.2025 08:49

Ήταν όλοι εκεί! Συγκίνηση στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο (photos/videos)

05.09.2025 08:49
KAZANTZIDIS_KALLIMARMARO2

Αξέχαστη θα μείνει στους σχεδόν 30.000 θεατές που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο η χθεσινή συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τα οποία έγραψε τη δική του ιστορία κι άφησε το ανεξίτηλο χνάρι του στην ελληνική μουσική.

Τη βραδιά άνοιξε με ποντιακά τραγούδια η Κλαυδία, τιμώντας έτσι την καταγωγή του Στέλιου Καζαντζίδη ενώ ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε μαζί με το κοινό το θρυλικό «Υπάρχω» αλλά και το «Όποια και να’ σαι».

Στο Καλλιμάρμαρο ακούστηκαν και τα τραγούδια «Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» που έκαναν τους θεατές, όλων των ηλικιών και από όλα τα μέρη της Ελλάδας, να γίνουν μια φωνή.

Ακολούθησαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο – Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό – Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα – Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη – Γιάννη Διονυσίου, ενώ η βραδιά «έκλεισε» με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν όλοι μαζί τα «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» και «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου».

Σε ρόλο αφηγητή ήταν ο Θοδωρής Αθερίδης.

Τα έσοδα της συναυλίας του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε άλμπουμ από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

