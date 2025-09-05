search
05.09.2025
ΜΟΥΣΙΚΗ

05.09.2025

Νέο ρεκόρ για το «Dynamite» των BTS

05.09.2025 10:52
Πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Dynamite» των BTS συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ στο streaming.

Το πολύχρωμο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος για το χαρούμενο τραγούδι «Dynamite», που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Είναι η πρώτη φορά που ένα K-pop ανδρικό συγκρότημα επιτυγχάνει το κατόρθωμα.

Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα.

Η δισκογραφική εταιρεία των BTS, Big Hit Music, επιβεβαίωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα σήμερα.

Οι σούπερ σταρ της K-pop επανενώθηκαν στις αρχές Ιουλίου για πρώτη φορά από το 2022, αφού και τα επτά μέλη ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Κατά τη διάρκεια ειδικής ζωντανής μετάδοσης, το συγκρότημα επιβεβαίωσε τις φήμες ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα μουσική.

«Θα κυκλοφορήσουμε ένα νέο άλμπουμ των BTS την άνοιξη του επόμενου έτους. Από τον Ιούλιο και οι επτά μας θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά για τη δημιουργία νέας μουσικής. Δεδομένου ότι θα είναι ένα ομαδικό άλμπουμ, θα αντικατοπτρίζει τις σκέψεις και τις ιδέες κάθε μέλους. Προσεγγίζουμε το άλμπουμ με την ίδια νοοτροπία που είχαμε όταν ξεκινήσαμε» ανέφεραν οι BTS σε ανακοίνωσή τους.

«Σχεδιάζουμε επίσης μια παγκόσμια περιοδεία παράλληλα με το νέο άλμπουμ» πρόσθεσαν. «Θα επισκεφθούμε τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο, οπότε ελπίζουμε να είστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο και εμείς» πρόσθεσε.

