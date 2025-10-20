Σπάνια δημόσια εμφάνιση της Adele στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών

Η Adele έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της στο Λας Βέγκας πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Η 37χρονη σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την παρουσία της στην Sin City πριν από σχεδόν ένα χρόνο, στις 24 Νοεμβρίου 2024. Έκτοτε, διατηρεί χαμηλό προφίλ και σπάνια έχει εμφανιστεί, πέρα ​​από μερικά ραντεβού σε αγώνες NBA με τον σύντροφό της, Ριτς Πολ, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο, η Αντέλ κατευθύνθηκε στην κομητεία Τράβις του Τέξας για να παρακολουθήσει το Γκραν Πρι των Ηνωμένων Πολιτειών της Φόρμουλα 1. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, επισκέφθηκε τα πιτ της ομάδας Mercedes-AMG PETRONAS F1 και πόζαρε για μια φωτογραφία με τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι .

Η ομάδα κοινοποίησε τη φωτογραφία στο Instagram, γράφοντας απλώς στη λεζάντα «Εμβληματική» και κάνοντας tag την τραγουδίστρια.

Στη φωτογραφία, η Adele είναι κομψά ντυμένη στα μαύρα, συνδυάζοντας ένα σακάκι με στενή μέση και ένα παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κρατούσε τα μαλλιά της πίσω από το πρόσωπό της. Ο Αντονέλι είχε ένα χέρι τυλιγμένο γύρω από τη μέση της καθώς το τρίο χαμογελούσε στην κάμερα.

«Ουάου, ντίβα συνάντησε ντίβα;;» έγραψε με ενθουσιασμό ένας θαυμαστής στην ενότητα σχολίων. Ένας άλλος θαυμαστής σημείωσε πόσο ενθουσιασμένος φαινόταν να είναι ο Ράσελ με τη φωτογραφία, γράφοντας: «Ο Τζορτζ μοιάζει με γνήσιο θαυμαστή. Χαίρομαι γι’ αυτόν. 😂»

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας, η Αντέλ άφησε να εννοηθεί ότι θα έκανε ένα μεγάλο διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Θα μου λείψει τρομερά», παραδέχτηκε στους θαυμαστές της στο κοινό της παράστασης. «Δεν κάνω τίποτα άλλο. Στην πραγματικότητα γελάω με τον εαυτό μου για το τι πρόκειται να κάνω. Δεν έχω κανένα γαμημένο σχέδιο».

Παρά τα σχέδιά της να ηρεμήσει, τόνισε ότι αυτό δεν ήταν το τέλος, υποσχόμενη: «Φυσικά και θα επιστρέψω. Το μόνο πράγμα στο οποίο είμαι καλή είναι το τραγούδι και τέτοια πράγματα. Απλώς δεν ξέρω πότε θέλω να ανέβω ξανά στη σκηνή, αλλά σε αγαπώ».

Υπονόησε επίσης ότι η άδεια είχε ως στόχο να διευκολύνει την ανατροφή του 13χρονου γιου της, Άντζελο.

«Προς τον γιο μου, επέλεξα να κάνω μια εμφάνιση ίσως επειδή μισώ τις περιοδείες», εξήγησε κατά τη διάρκεια της παράστασης. «Αλλά επέλεξα να την κάνω για να μπορέσω να διατηρήσω τη ζωή του φυσιολογική. Και το έκανα αυτό. Αλλά επίσης δεν θα το άλλαζα με τίποτα, αλλά τώρα μπορώ να είμαι μαζί του τα Σαββατοκύριακα γιατί προφανώς δεν μπορεί να έρχεται πάντα. Οπότε σε αγαπώ πάρα πολύ… Σε ευχαριστώ που είσαι υπομονετικός μαζί μου».

