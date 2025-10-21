search
Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ποζάρει με μαγιό στα 60 της και αποκαλύπτει το «μυστικό» που κάνει το κορμί της να φαίνεται… αψεγάδιαστο! (Photos)

Οι σέξι εμφανίσεις της στο διαδίκτυο είναι ολοένα και πιο συχνές, ποζάροντας συχνά στον φακό με χάρη και αυτοπεποίθηση.

Ο λόγος για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ η οποία στα 60 της χρόνια κοιτάζει τον φακό και φωτογραφίζεται με μαγιό, εισπράττοντας το πιο κολακευτικά σχόλια των διαδικτυακών της φίλων για το καλλίγραμμο κορμί και την αψεγάδιαστη σιλουέτα που διατηρεί.

Η ηθοποιός μοιράστηκε, μάλιστα, το «μυστικό» της, ώστε οι φωτογραφίες με μαγιό να αναδεικνύουν τα δυνατά σημεία και να «κρύβουν» τις όποιες ατέλειες.

«Το μυστικό μου για τις κολακευτικές φωτογραφίες με μπικίνι; Τεντωθείτε. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, τότε κατεβάστε τα χέρια σας ή ξαπλώστε» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Μιλώντας στη Dailymail, η ηθοποιός είχε τονίσει ότι προσέχει τη διατροφή της, γυμνάζεται και αποφεύγει τις καταχρήσεις.

«Δεν πίνω πολύ αλκοόλ. Έχω επίσης διαπιστώσει ότι καθώς μεγαλώνω, η ικανότητα του μεταβολισμού μειώνεται και το σώμα μου δεν το επεξεργάζεται όπως όταν ήμουν νεότερη. Πλέον πίνω αλκοόλ μόνο ως απόλυτη απόλαυση. Επίσης τα hangover είναι πολύ χειρότερα μετά από μια μέρα κατανάλωσης αλκοόλ» είχε πει, μεταξύ άλλων.

