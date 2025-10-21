Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ – «Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» (Photo)

Άκρως ανανεωμένη εμφανίστηκε η Νένα Χρονοπούλου στα προφίλ της στα social media, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι έκανε λίφτινγκ.

Αναρτώντας, μάλιστα, μια φωτογραφία της μετά από τη μέθοδο deep plane face lift που -όπως είπε- ακολούθησε, επισήμανε ότι πρόκειται για μια τεχνική που υπόσχεται πιο φυσικά αποτελέσματα.

«Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για τις όποιες αισθητικές παρεμβάσεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα υπερβολές ή παραμορφώσεις.

«Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας;» ανέφερε.

