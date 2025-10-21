search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 09:37

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ – «Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» (Photo)

21.10.2025 09:37
nena-chronopoulou-new

Άκρως ανανεωμένη εμφανίστηκε η Νένα Χρονοπούλου στα προφίλ της στα social media, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι έκανε λίφτινγκ.

Αναρτώντας, μάλιστα, μια φωτογραφία της μετά από τη μέθοδο deep plane face lift που -όπως είπε- ακολούθησε, επισήμανε ότι πρόκειται για μια τεχνική που υπόσχεται πιο φυσικά αποτελέσματα.

«Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για τις όποιες αισθητικές παρεμβάσεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα υπερβολές ή παραμορφώσεις.

«Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας;» ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ποζάρει με μαγιό στα 60 της και αποκαλύπτει το «μυστικό» που κάνει το κορμί της να φαίνεται… αψεγάδιαστο! (Photos)

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)

Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η μάχη στη Βουλή

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:53
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

1 / 3