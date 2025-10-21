Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ – «Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άκρως ανανεωμένη εμφανίστηκε η Νένα Χρονοπούλου στα προφίλ της στα social media, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι έκανε λίφτινγκ.
Αναρτώντας, μάλιστα, μια φωτογραφία της μετά από τη μέθοδο deep plane face lift που -όπως είπε- ακολούθησε, επισήμανε ότι πρόκειται για μια τεχνική που υπόσχεται πιο φυσικά αποτελέσματα.
«Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για τις όποιες αισθητικές παρεμβάσεις δεν συνεπάγεται απαραίτητα υπερβολές ή παραμορφώσεις.
«Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας;» ανέφερε.
Διαβάστε επίσης:
Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ποζάρει με μαγιό στα 60 της και αποκαλύπτει το «μυστικό» που κάνει το κορμί της να φαίνεται… αψεγάδιαστο! (Photos)
Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην “Πολυκατοικία”, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου» (Video)
Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.