Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

Από την κιθάρα του Μπράιαν Τζόουνς μέχρι το σακάκι του Μικ Τζάγκερ, δεκάδες αναμνηστικά των Rolling Stones από μια ιδιωτική συλλογή θα δημοπρατηθούν τον επόμενο μήνα σε μια πώληση που θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Περίπου 185 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων αφισών, κοστουμιών που φορέθηκαν στη σκηνή και εισιτηρίων, θα βγουν στο σφυρί στο “Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection” του οίκου Heritage Auctions με έδρα το Ντάλας στις 4 Δεκεμβρίου, με την ηλεκτρική κιθάρα Harmony Stratotone του εκλιπόντος συνιδρυτή των Rolling Stones Μπράιαν Τζόουνς να αποτελεί κεντρικό αντικείμενο με εκτίμηση 200.000 – 400.000 δολάρια.

Τα αντικείμενα, που προέρχονται από μια ενιαία, εκτεταμένη ιδιωτική συλλογή που περιγράφεται από τον οίκο δημοπρασιών ως ανήκουσα σε έναν «φανατικό θαυμαστή», αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές αντικειμένων του συγκροτήματος που έχουν βγει ποτέ στην αγορά.

Το κεντρικό κομμάτι της δημοπρασίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16-17 Δεκεμβρίου, είναι μια κιθάρα Gibson Les Paul Custom του 1968. Το όργανο είναι αξιοσημείωτο για το ότι έπαιξε ο Richards στη διαβόητη συναυλία στο Altamont το 1969 και εμφανίζεται στο εξώφυλλο του ζωντανού άλμπουμ «Get Yer Ya-Ya’s Out!». Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s έχει κάνει εκτίμηση για την κιθάρα από 200.000 έως 300.000 δολάρια.

Ένα άλλο όργανο που παρουσιάζεται είναι μια ασπρόμαυρη κιθάρα Gibson που έπαιξε ο Wood κατά τη διάρκεια της περιοδείας “Voodoo Lounge” των Rolling Stones το 1994-1995, η οποία αναμένεται να πιάσει μεταξύ 100.000 και 200.000 δολαρίων.

Η συλλογή συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια δεκαετιών από έναν ανώνυμο συλλέκτη. Ο Martin Nolan, εκτελεστικός διευθυντής των Julien’s Auctions, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης «αγαπούσε τους Rolling Stones» και «πήγε στα πέρατα της γης για να αποκτήσει αυτή τη συλλογή» Ο Nolan περιέγραψε την εκδήλωση ως την πώληση «μίας από τις πιο σημαντικές και ολοκληρωμένες» συλλογές αναμνηστικών του συγκροτήματος.

Η δημοπρασία δεν περιορίζεται στα όργανα. Περιλαμβάνει επίσης αξιοσημείωτα σκηνικά ενδύματα, όπως ένα ειδικά κατασκευασμένο βελούδινο σακάκι που φορούσε ο frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, το οποίο εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 20.000 έως 30.000 δολάρια.

Η διήμερη δημοπρασία θα παρακολουθείται στενά από συλλέκτες και ιστορικούς μουσικής. Τα αποτελέσματα θα χρησιμεύσουν ως σημαντικό βαρόμετρο για την αγοραία αξία των κορυφαίων αντικειμένων ροκ εν ρολ, δοκιμάζοντας τη διαρκή εμπορική απήχηση της κληρονομιάς των Rolling Stones.

Διαβάστε επίσης:

Πάρις Τζάκσον: «Τα ναρκωτικά με κατέστρεψαν – Η μύτη μου έχει τρυπήσει» (Video)

Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι – Τα καυτά φιλιά και η μπλούζα με το… Άγιο Όρος (Photos)

Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου – «Έβλεπα σε βίντεο στο δικαστήριο τη στιγμή που ξεψυχάω» (Video)