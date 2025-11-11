search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 20:11

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

11.11.2025 20:11
jagger

Από την κιθάρα του Μπράιαν Τζόουνς μέχρι το σακάκι του Μικ Τζάγκερ, δεκάδες αναμνηστικά των Rolling Stones από μια ιδιωτική συλλογή θα δημοπρατηθούν τον επόμενο μήνα σε μια πώληση που θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Περίπου 185 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων αφισών, κοστουμιών που φορέθηκαν στη σκηνή και εισιτηρίων, θα βγουν στο σφυρί στο “Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection” του οίκου Heritage Auctions με έδρα το Ντάλας στις 4 Δεκεμβρίου, με την ηλεκτρική κιθάρα Harmony Stratotone του εκλιπόντος συνιδρυτή των Rolling Stones Μπράιαν Τζόουνς να αποτελεί κεντρικό αντικείμενο με εκτίμηση 200.000 – 400.000 δολάρια.

Τα αντικείμενα, που προέρχονται από μια ενιαία, εκτεταμένη ιδιωτική συλλογή που περιγράφεται από τον οίκο δημοπρασιών ως ανήκουσα σε έναν «φανατικό θαυμαστή», αντιπροσωπεύουν μια από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές αντικειμένων του συγκροτήματος που έχουν βγει ποτέ στην αγορά.

Το κεντρικό κομμάτι της δημοπρασίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16-17 Δεκεμβρίου, είναι μια κιθάρα Gibson Les Paul Custom του 1968. Το όργανο είναι αξιοσημείωτο για το ότι έπαιξε ο Richards στη διαβόητη συναυλία στο Altamont το 1969 και εμφανίζεται στο εξώφυλλο του ζωντανού άλμπουμ «Get Yer Ya-Ya’s Out!». Ο οίκος δημοπρασιών Julien’s έχει κάνει εκτίμηση για την κιθάρα από 200.000 έως 300.000 δολάρια.

Ένα άλλο όργανο που παρουσιάζεται είναι μια ασπρόμαυρη κιθάρα Gibson που έπαιξε ο Wood κατά τη διάρκεια της περιοδείας “Voodoo Lounge” των Rolling Stones το 1994-1995, η οποία αναμένεται να πιάσει μεταξύ 100.000 και 200.000 δολαρίων.

Η συλλογή συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια δεκαετιών από έναν ανώνυμο συλλέκτη. Ο Martin Nolan, εκτελεστικός διευθυντής των Julien’s Auctions, δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης «αγαπούσε τους Rolling Stones» και «πήγε στα πέρατα της γης για να αποκτήσει αυτή τη συλλογή» Ο Nolan περιέγραψε την εκδήλωση ως την πώληση «μίας από τις πιο σημαντικές και ολοκληρωμένες» συλλογές αναμνηστικών του συγκροτήματος.

Η δημοπρασία δεν περιορίζεται στα όργανα. Περιλαμβάνει επίσης αξιοσημείωτα σκηνικά ενδύματα, όπως ένα ειδικά κατασκευασμένο βελούδινο σακάκι που φορούσε ο frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, το οποίο εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 20.000 έως 30.000 δολάρια.

Η διήμερη δημοπρασία θα παρακολουθείται στενά από συλλέκτες και ιστορικούς μουσικής. Τα αποτελέσματα θα χρησιμεύσουν ως σημαντικό βαρόμετρο για την αγοραία αξία των κορυφαίων αντικειμένων ροκ εν ρολ, δοκιμάζοντας τη διαρκή εμπορική απήχηση της κληρονομιάς των Rolling Stones.

Διαβάστε επίσης:

Πάρις Τζάκσον: «Τα ναρκωτικά με κατέστρεψαν – Η μύτη μου έχει τρυπήσει» (Video)

Σε σχέση με τον Ρομέν Γαβρά η Έμιλι Ραταϊκόφσκι – Τα καυτά φιλιά και η μπλούζα με το… Άγιο Όρος (Photos)

Συγκλονίζει ο Ετεοκλής Παύλου – «Έβλεπα σε βίντεο στο δικαστήριο τη στιγμή που ξεψυχάω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
servetalis-new
LIFESTYLE

Ο Άρης Σερβετάλης «ξαναχτυπά» για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

ASTHENOFOR NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγοράκι 3 ετών έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

kataggelia-magia
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

jagger
LIFESTYLE

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

pater-parthenios
ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχουν μακαρόνια»: Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:35
servetalis-new
LIFESTYLE

Ο Άρης Σερβετάλης «ξαναχτυπά» για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

ASTHENOFOR NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγοράκι 3 ετών έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

kataggelia-magia
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

1 / 3