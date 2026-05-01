Δυο άνδρες, καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών, εκτελέστηκαν την Πέμπτη στη Φλόριντα και το Τέξας, ο πρώτος αφού πέρασε σχεδόν 50 χρόνια εν αναμονή της θανάτωσής του.

Στη Φλόριντα, ο Τζέιμς Χίτσκοκ, 70 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, για υπόθεση φόνου μια χρονιά νωρίτερα, με θύμα τη Σίνθια Ντρίγκερς, 13 ετών, προγονή του αδελφού του. Δήλωνε αθώος για τον φόνο, που έλεγε ότι διαπράχθηκε από τον αδελφό του. Εκτελέστηκε στις 18:12.

Στο Τέξας, ο Τζέιμς Μπρόουντναξ, 37 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2008, για τους φόνους δυο μουσικών παραγωγών, του Στίβεν Σουάν και του Μάθιου Μπάτλερ. Εκτελέστηκε στις 18:47.

U.S. Supreme Court denies Texan James Broadnax's final appeal

Prosecutors say Broadnax and his cousin, Demarius… pic.twitter.com/fLpziNktIl — American Crime Stories (@AmericanCrime01) April 30, 2026

Οι δύο εκτελέσεις αύξησαν στις δέκα το σύνολο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Οι περισσότερες, συγκεκριμένα έξι, έγιναν στη Φλόριντα.

Πέρυσι στις ΗΠΑ έγιναν συνολικά 47 εκτελέσεις. Ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου 20 τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (για την ακρίβεια 19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα (39 το 2025). Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή βασανιστηρίου. Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις – τη Καλιφόρνια, το Όρεγκον και Πενσιλβάνια – εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

