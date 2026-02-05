search
05.02.2026 09:43

Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο – «Η πνευμονία είναι ύπουλη» (Video)

Εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία με πνευμονία, πήρε ο Κώστας Σόμμερ, μετον ηθοποιό να μιλά στην κάμερα του Happy Day για τη σύντομη περιπέτεια με την υγεία του.

«Έχουμε πει για την πνευμονία ότι κάποια σημάδια είναι ύπουλα και πρέπει να αφουγκραστείς λίγο το τι σου λέει το σώμα σου και το πώς είσαι, και καλύτερα να πας στον γιατρό και να σου πει “είσαι μια χαρά, φύγε” παρά να καταλήξεις στο νοσοκομείο» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αν είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου και δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήρθα με χαμηλό οξυγόνο και το βράδυ έπεσα στο 90. Με “έψησε” ο γιατρός που μου είπε “αν θες να πας σπίτι σου, πήγαινε, αλλά το βράδυ θα πέσει το οξυγόνο σου κι άλλο και θα σε φέρουν εδώ, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα”. Αν δεν επέμενε η γυναίκα μου, δεν θα πήγαινα στον γιατρό και τα πράγματα θα ήταν αλλιώς», είπε αρχικά ο Κώστας Σόμμερ.

«Δεν είναι ότι φοβάμαι τους γιατρούς αλλά θεωρώ ότι καταλαβαίνω αυτό που έχω. Είχα βήχα, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ. Θέλει προσοχή για τις επόμενες ημέρες, για να μην κολλήσω τίποτα άλλο» πρόσθεσε.

