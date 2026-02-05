Συγκινεί η Ρεγγίνα Μακέδου: Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον «άσχημο» εαυτό μου (Video)

Το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου θέλησε να στείλει η Ρεγγίνα Μακέδου η οποία για χρόνια έδινε τη δική της μάχη με τη λευχαιμία.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή γυμνάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον καιρό που έδινε τον αγώνα της, επισημαίνοντας ότι ούτε μια στιγμή δεν δίστασε να παρουσιάσει τον «άσχημο» -όπως λέει- εαυτό της, ενώ υπογράμμισε ότι εκείνο τον εαυτό τον αγάπησε πιο βαθιά από ποτέ, τον σεβάστηκε, τον πίστεψε και τα κατάφερε…

«Σε αυτό το βίντεο θα βλέπεις μία φωτογραφία από την περιπέτεια μου και μία φωτογραφία μετά. Για να φτάσω να αγαπάω το μετά, πρώτα αγάπησα το πριν, αυτό που σε κάποιους μπορεί να φανεί λίγο πιο άσχημο, λίγο περίεργο. Μία γυναίκα χωρίς μαλλιά, μία γυναίκα πολύ αδύνατη, μία γυναίκα που όλοι πίστευαν ότι τα είχε χάσει όλα όμως στην πραγματικότητα, κάπου εκεί μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια, είχε βρει τον εαυτό της. Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τότε διένυα ίσως την πιο όμορφη εσωτερικά στιγμή της ζωής μου. Ήταν η στιγμή που με αγάπησα, ήταν η στιγμή που με σεβάστηκα, ήταν η στιγμή που ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

