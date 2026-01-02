search
02.01.2026 10:21

Τζένιφερ Άνιστον – Τζιμ Κέρτις: Το «ευχαριστώ» για τη χρονιά που τους έφερε κοντά και οι «εκπλήξεις»

02.01.2026 10:21
jennifer-aniston-new

Με μια σειρά από στιγμιότυπα σημαντικών στιγμών των τελευταίων δώδεκα μηνών, ο Τζιμ Κέρτις αποχαιρέτησε μέσα από το Instagram το 2025, μια χρονιά-σταθμό για την προσωπική του ζωή, καθώς σφραγίστηκε από τη σχέση του με τη διάσημη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον.

Μεταξύ των εικόνων που ο γνωστός υπνοθεραπευτής, συγγραφέας και σύμβουλος ευεξίας έφερε στο φως, ήταν και ένα κοινό στιγμιότυπο με την ηθοποιό από μια βόλτα τους με το αυτοκίνητο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Κέρτις έκανε έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο απολογισμό.
«Συνέβησαν κάποια υπέροχα πράγματα αυτή τη χρονιά, αλλά πάντα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το 2026… έχω μερικές εκπλήξεις στα σκαριά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Άνιστον, η οποία μοιράστηκε σε ένα βίντεο τις δικές της καλύτερες στιγμές.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με τα παιδιά της, Γιώργο και Μελίνα Νικολαΐδη (Photos)

Tommy Lee Jones: Νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου η 34χρονη κόρη του, Victoria

