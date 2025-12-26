search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

26.12.2025 12:12

Τζένιφερ Άνιστον: Οι φωτογραφίες από τα πρώτα Χριστούγεννα με τον Τζιμ Κέρτις

26.12.2025 12:12
JenniferAniston_AP_0309

Στιγμιότυπα από τα πρώτα της Χριστούγεννα με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, δημοσίευσε η Τζένιφερ Άνιστον στον λογαριασμό της στο Instagram.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της στο Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων και μία όπου ο σύντροφός της κρατά στα χέρια του το μωρό των φίλων τους και του χαμογελά, όπως και εκείνες με τα σκυλιά της.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, η ίδια φαίνεται να κοιμάται στον καναπέ του σαλονιού της, με μάσκα ύπνου.

«Σας στέλνω όλη μου την αγάπη, καλές γιορτές!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

