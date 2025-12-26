«Οι γιορτές είναι διαφορετικές τώρα, τίποτα δεν είναι όπως πριν» γράφει η Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις

Δύσκολες και διαφορετικές είναι πλέον οι γιορτές για την Έμα Χέμινγκ, σύζυγο του Μπρους Γουίλις, καθώς όπως περιγράφει η ίδια, η ζωή της οικογένειας έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας της μετωποκροταφικής άνοιας και της αφασίας που αντιμετωπίζει ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια.

Σε κείμενο που δημοσίευσε στον προσωπικό της ιστότοπο με τίτλο «Οι γιορτές είναι διαφορετικές τώρα», η Χέμινγκ σημειώνει ότι οι γιορτές λειτουργούν σαν «καθρέφτης» που δείχνει ποιοι ήταν και τι είχαν φανταστεί, όμως όταν φροντίζεις άνθρωπο με άνοια αυτή η συνειδητοποίηση γίνεται πιο έντονη και επώδυνη.

Όπως αναφέρει, οι παραδόσεις που παλιότερα έμοιαζαν απλές, τώρα απαιτούν πολλή προετοιμασία, ενώ στιγμές που άλλοτε έφερναν καθαρή χαρά, συχνά συνοδεύονται από πένθος και ένα αίσθημα απώλειας για όσα έχουν αλλάξει.

Η ίδια τονίζει ότι το πένθος δεν αφορά μόνο τον θάνατο, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει μια ασθένεια, την «αμφίβολη απώλεια» που βιώνουν οι φροντιστές και τη διαπίστωση ότι πολλά δεν θα εξελιχθούν όπως παλιά.

Θυμάται τον Μπρους Γουίλις «στο κέντρο» των γιορτών, να αγαπά την περίοδο, την ενέργεια και τις οικογενειακές στιγμές, να είναι ο άνθρωπος που κρατούσε το κλίμα στο σπίτι, να φτιάχνει τηγανίτες, να βγαίνει στο χιόνι με τα παιδιά και να δίνει μια αίσθηση σταθερότητας στην ημέρα.

Όπως σημειώνει, η άνοια δεν σβήνει αυτές τις αναμνήσεις, αλλά δημιουργεί μια «απόσταση» ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, και αυτή η απόσταση μπορεί να πονά.

Η Χέμινγκ επισήμανε ακόμη ότι το πένθος στις γιορτές μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα: όταν βγάζεις στολίδια, όταν τυλίγεις δώρα, όταν ακούς ένα γνώριμο τραγούδι ή ακόμη και μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο, αλλά και στις στιγμές σιωπής όταν όλοι έχουν κοιμηθεί.

Παράλληλα, αναγνωρίζει την πίεση να δείχνουν όλα «φυσιολογικά», την ώρα που γύρω κυριαρχούν εικόνες τελειότητας και χαρούμενων οικογενειακών στιγμών. Όπως έγραψε, όταν η άνοια υπάρχει μέσα σε μια οικογένεια, το «φυσιολογικό» αλλάζει συνεχώς.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι, ακόμη κι έτσι, μπορεί να υπάρχει ζεστασιά και χαρά, απλώς οι γιορτές δεν εξαφανίζονται, αλλά μεταμορφώνονται.

Και προσθέτει πως όταν κάποιος νιώθει λύπη ή ακόμη και εκνευρισμό, δεν κάνει «λάθος» τις γιορτές, αλλά αντιδρά με ειλικρίνεια σε μια πραγματική απώλεια, ενώ μπορεί να νοσταλγεί το παρελθόν και ταυτόχρονα να στέκεται στο παρόν.

