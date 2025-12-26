Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές στη Δέσποινα Βανδή για την ονομαστική της γιορτή

Τις ευχές του για την ονομαστική γιορτή της Δέσποινας Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Σε ανάρτηση που έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία της τραγουδίστριας ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τους χορευτές της.

«Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου», ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Δείτε την ανάρτηση:

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μετρούν περίπου 4,5 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2021, από τον Ιούλιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

