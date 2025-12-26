search
26.12.2025
26.12.2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές στη Δέσποινα Βανδή για την ονομαστική της γιορτή

26.12.2025
Τις ευχές του για την ονομαστική γιορτή της Δέσποινας Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Σε ανάρτηση που έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία της τραγουδίστριας ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τους χορευτές της.

«Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου», ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μετρούν περίπου 4,5 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2021, από τον Ιούλιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Ρωσία: Μόλις στο 2,1% η ανεργία – Η Μόσχα ανησυχεί για… έλλειψη εργαζομένων

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

