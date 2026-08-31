Ναυάγιο στην Κερύνεια: Δραματικές στιγμές με γονείς να αναζητούν τα παιδιά τους – «Χάθηκαν μέσα από τα χέρια μου, καίγεται η καρδιά μου»

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κερύνειας, μετά το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα του Filo Jet, που έχει αφήσει πίσω του οκτώ νεκρούς και 18 αγνοουμένους.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Κερύνειας εκτυλίσσονται συγκλονιστικές σκηνές, με συγγενείς των επιβαινόντων να περιμένουν εναγωνίως οποιαδήποτε ενημέρωση για την τύχη των ανθρώπων τους. Οι ώρες περνούν, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού όσων αγνοούνται.

Μεταξύ των ανθρώπων που περιμένουν με αγωνία είναι ένας πατέρας, τα δύο παιδιά του οποίου, η Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ και ο Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, παραμένουν αγνοούμενα. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το σημείο, ο άνδρας προσπάθησε να σταματήσει ασθενοφόρα που έβγαιναν από το λιμάνι, αναζητώντας απεγνωσμένα κάποιο νέο για τα παιδιά του.

"YÜREĞİM YANIYOR, EVLATLARIM GİTTİ"



Gemi faciasında çocukları Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer'den haber alamayan acılı baba, limandan çıkan ambulansları durdurmak istedi.



"Evladımı mı götürüyor" diyen baba limana alınmadı.



Kayıplarının akibetlerini merak eden endişeli… pic.twitter.com/4nlfsSNphQ — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 31, 2026

«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;», φώναζε, καθώς δεν του επιτράπηκε η είσοδος στον χώρο του λιμανιού. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία που βιώνει.

Σε απόγνωση βρίσκεται και μία μητέρα, η οποία περιμένει να μάθει τι έχει συμβεί στα δύο παιδιά της που συγκαταλέγονται στους αγνοουμένους. Η γυναίκα απευθύνθηκε στον επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων στα κατεχόμενα, Hür-İş και Kamu-İş, ζητώντας να ενταθούν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους.

Girne'deki gemi faciası sonrası bekleyiş sürüyor: “Oğlum 6 yaşında, 20 kilo… Kızımın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor”

Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasının ardından, kayıp 18 kişiyi bulmak için denizde yürütülen arama kurtarma… pic.twitter.com/741Ae9a8jU — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 31, 2026

Με δάκρυα στα μάτια, έκανε έκκληση στις Αρχές να συνεχίσουν με κάθε δυνατό μέσο την επιχείρηση διάσωσης, αναφερόμενη ιδιαίτερα στην ηλικία του γιου της και στην αδυναμία του να προστατεύσει τον εαυτό του. «Ο γιος μου είναι 6 ετών, 20 κιλά. Δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Το πρόσωπο της κόρης μου δεν φεύγει από τα μάτια μου», φέρεται να είπε.

Παράλληλα, συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας που επέβαινε στο πλοίο μαζί με τα παιδιά της και περιγράφει τις στιγμές της ανατροπής. «Τα δύο παιδιά μου χάθηκαν μέσα από τα χέρια μου, δεν μπόρεσα να τα κρατήσω», ανέφερε μέσα σε λυγμούς, σύμφωνα με βίντεο που καταγράφηκε στο λιμάνι.

Το Filo Jet, ταχύπλοο επιβατηγό που εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτσού Μερσίνης, αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας το απόγευμα της Κυριακής, 30 Αυγούστου. Λίγο μετά την αναχώρησή του άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, τα κύματα προκάλεσαν ζημιές στο μπροστινό τμήμα του πλοίου.

Το πλήρωμα επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, ωστόσο το πλοίο ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Στο Filo Jet επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Μέχρι στιγμής, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οκτώ έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες για τους 18 αγνοουμένους συνεχίζονται, με τις οικογένειές τους να παραμένουν στο λιμάνι, περιμένοντας ένα νέο που θα μπορούσε να ανατρέψει την αγωνία τους.

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