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Για έκτη συνεχόμενη ημέρα, οι διασώστες συνεχίζουν τη μάχη μέσα σε τόνους λάσπης και συντρίμμια, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων μετά τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας έχει πλέον προσεγγίσει τις 5.000, ενώ ο επιβεβαιωμένος απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 900. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεκάδες σοροί παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση.

Η καταστροφή σημειώθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου, βράχων και φερτών υλικών κατέκλυσαν χωριά και πόλεις, προκαλώντας εικόνες που οι κάτοικοι περιγράφουν ως πρωτοφανείς. Τουλάχιστον 903 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ ακόμη 17 σοροί εντοπίστηκαν σε ποτάμια στη βόρεια Ινδία, έχοντας παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνονται δείγματα DNA πριν από την ταφή των σορών, ώστε οι οικογένειες να έχουν τη δυνατότητα να τις αναγνωρίσουν και να τις παραλάβουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, μιλώντας αργά την Κυριακή, χαρακτήρισε την κατάσταση «ασύλληπτη και σπαρακτική», αποτυπώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας που έχει προκαλέσει η φυσική καταστροφή.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί, δεκάδες εργαζόμενοι εκτιμάται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε σήραγγες.

Τα συνεργεία προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο μέσα από τα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας γεωτρύπανα, εκσκαφείς αλλά και ελεγχόμενες εκρήξεις. Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι σήραγγες έχουν πλημμυρίσει και σε πολλά σημεία έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών.

Στην προσπάθεια συνδράμουν ομάδες από την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Κορέα. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί από δύο διαφορετικές σήραγγες, ενώ οι διασώστες έχουν διαπιστώσει ότι αρκετές από τις υπόγειες διαδρομές παραμένουν μπλοκαρισμένες.

Seeing the aftermath of these flash floods in the Nepal–Tibet region is shocking



Entire communities have been left in ruins with damage that appears worse than what many earthquakes leave behind pic.twitter.com/pIhRhmM5R6 August 31, 2026

Μια μικρή ανάσα ελπίδας μέσα στην τραγωδία

Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ημέρες, μια επιχείρηση διάσωσης έδωσε μια σπάνια στιγμή αισιοδοξίας.

Ένα εξάχρονο κορίτσι εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στη λάσπη, τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή. Το παιδί βρέθηκε την Παρασκευή, με το μεγαλύτερο μέρος του σώματός του εγκλωβισμένο, ενώ το κεφάλι του παρέμενε έξω από τη λάσπη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ένοπλης αστυνομίας του Νεπάλ, Νέτρα Μπαχαντούρ Κάρκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κορίτσι να κλαίει και να ζητά τη μητέρα του.

Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, και στη συνέχεια κατάφερε να επανενωθεί με την οικογένειά της.

«Το σώμα της ήταν παγιδευμένο στη λάσπη, αλλά το κεφάλι της ήταν έξω», ανέφερε η Κάρκι στο AFP, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διάσωση.

Η κλιματική αλλαγή επαναφέρει τον κίνδυνο των παγετώνων

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών συνδέει την καταστροφή με την κατάρρευση παγετώνων. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας επιταχύνει την τήξη των παγετώνων σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δημιουργίας μεγάλων όγκων νερού και ασταθών λιμνών σε ορεινές περιοχές, με πιθανότητα να προκαλέσουν αιφνίδιες και καταστροφικές πλημμύρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, υπογράμμισε ότι η χώρα του βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Ιμαλάια. Η υψηλότερη οροσειρά του κόσμου χάνει πάγο με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, γεγονός που ενισχύει τους κινδύνους για τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στους παγετώνες.

Τεράστιες οι ανθρωπιστικές ανάγκες

Η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη και βασικές υποδομές. Ολόκληρες κοινότητες έχουν παρασυρθεί από τα νερά και τη λάσπη, ενώ οικογένειες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινό καταφύγιο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση και αυξάνουν τις ανάγκες για τρόφιμα, νερό, ιατρική περίθαλψη και ασφαλή καταλύματα.

Αξιωματούχος της UNICEF, Αμπιοντούν Μπανίρε, περιέγραψε την κατάσταση ως μια κρίση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, προειδοποιώντας ότι οι ανάγκες των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πληγεί είναι τεράστιες.

🙏🤲 Let’s hope and pray! 🇳🇵❤️



There is renewed hope that people may still be alive inside the tunnel. A manhole has been created at Trishuli 3A, and the Nepal Army is preparing to enter the tunnel to begin the rescue operation.



A visible empty space through the newly drilled… pic.twitter.com/Asoe6GW4Ho — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 30, 2026

Παράλληλα, το δίκτυο υποδομών έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Δρόμοι έχουν καταστραφεί ή παρασυρθεί από τα νερά, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές και δεκάδες γέφυρες έχουν καταρρεύσει, απομονώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Η Νέτρα Μπαχαντούρ Κάρκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές εξακολουθούν να επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και παροχής βοήθειας, ενώ η κατάσταση στις επικοινωνίες παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Κατά τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή, οι δυσκολίες ήταν τόσο μεγάλες ώστε η αστυνομία χρησιμοποίησε ακόμη και drones για να μεταφέρει μηνύματα σε περιοχές που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν διαφορετικά.

Πλέον, σύμφωνα με την Κάρκι, οι ομάδες διάσωσης έχουν καταφέρει να φτάσουν στις περισσότερες πληγείσες περιοχές, είτε μέσω του οδικού δικτύου είτε με τη χρήση ελικοπτέρων.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Καθώς τα νεκροτομεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο αριθμό των σορών, οι αρχές του Νεπάλ έχουν ξεκινήσει την ταφή ορισμένων από τα θύματα μετά τη λήψη δειγμάτων DNA.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να καταστεί δυνατή η αναγνώριση των νεκρών σε μεταγενέστερο στάδιο και η παράδοση των σορών στις οικογένειές τους.

Το Κατμαντού έχει ζητήσει τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας, καθώς εκτιμά ότι απαιτούνται περισσότερες από 1.000 μονάδες κατάψυξης για την ασφαλή διατήρηση των σορών.

Για τις οικογένειες των αγνοουμένων, η αναμονή είναι βασανιστική. Σε κοινοτικά κέντρα προβάλλονται φωτογραφίες ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους, με συγγενείς και φίλους να προσπαθούν να αναγνωρίσουν κάποιο οικείο πρόσωπο.

Στην πόλη Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, η Shobha Adhikary είπε σε τοπικό συντονιστή ότι πίστευε πως σε μία από τις φωτογραφίες είχε αναγνωρίσει τον καλύτερό της φίλο από τα παιδικά της χρόνια.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εικόνα απεικόνιζε τον Rajkumar, έναν άνθρωπο με τον οποίο εκείνη και ο σύζυγός της διατηρούσαν στενή φιλία εδώ και χρόνια. Η σύζυγός του, Geeta, εξακολουθεί επίσης να αγνοείται από την ημέρα της καταστροφής.

Εκατοντάδες ξένοι στον κατάλογο των αγνοουμένων

Ο κατάλογος των αγνοουμένων περιλαμβάνει και μεγάλο αριθμό ξένων υπηκόων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών του Νεπάλ, 592 αλλοδαποί εξακολουθούν να αναζητούνται.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τουρίστες που είχαν ταξιδέψει στην περιοχή για πεζοπορία στα Ιμαλάια, αλλά και Ινδουιστές προσκυνητές που κατευθύνονταν προς το ιερό όρος Καϊλάς στο Θιβέτ.

Crews are working to clear rubble from Trishuli Hydropower Station in Nepal, where 100 people are thought to be trapped following deadly flash floods.



The prime minister's office says efforts are "intensifying" to rescue those feared trapped inside the tunnel, however, there has… pic.twitter.com/qs3HAWHplk — Sky News (@SkyNews) August 30, 2026

Παράλληλα, οι διασώστες του στρατού επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις σήραγγες των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί περίπου 100 εργαζόμενοι.

Οι ομάδες διάσωσης απομακρύνουν νερό, λάσπη και φερτά υλικά, προσπαθώντας να προχωρήσουν βαθύτερα στο εσωτερικό των σηράγγων.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις που καταγράφονται ως αγνοούμενοι στο Νεπάλ ανέρχονται σε 933.

Εκείνοι που κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τις εγκαταστάσεις περιέγραψαν τις δραματικές συνθήκες που επικράτησαν όταν χτύπησε το τεράστιο κύμα νερού και συντριμμιών.

Σε μία από τις επιχειρήσεις, οι διασώστες προσέγγισαν το πάνω μέρος μιας σήραγγας που είχε γεμίσει με λάσπη. Αρχικά διοχέτευσαν αέρα στο εσωτερικό και στη συνέχεια άρχισαν να απομακρύνουν τα υλικά με γεωτρητικό εξοπλισμό και εκσκαφέα.

Μέλη των συνεργείων κατέβηκαν με σχοινιά στο εσωτερικό της σήραγγας και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που θεωρούνται εγκλωβισμένοι.

Δεν υπήρξε, ωστόσο, καμία απάντηση.

Ο Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε ότι, παρά την απουσία οποιασδήποτε ανταπόκρισης, η επιχείρηση δεν έχει σταματήσει και οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους.

Η δύσκολη επιχείρηση στο Θιβέτ

Στην κινεζική πλευρά της περιοχής, οι πληροφορίες είναι πιο περιορισμένες, καθώς το Θιβέτ παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για τους ξένους δημοσιογράφους. Ως εκ τούτου, οι ανακοινώσεις των κινεζικών αρχών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης για την κατάσταση στο πεδίο.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, αντιμετωπίζοντας όμως εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η πρόσβαση προς το επίκεντρο της καταστροφής, το λιμάνι Γκιρόνγκ. Σύμφωνα με τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης, τα συνεργεία κατάφεραν την Κυριακή να προχωρήσουν μόλις 285 μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η κατάρρευση των παγετώνων είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν τεράστιες ποσότητες νερού σε λίμνες, οι οποίες συγκρατούνται από ασταθείς όγκους βράχων και συντριμμιών.

Οι συγκεκριμένες λίμνες αποτελούν έναν ακόμη κίνδυνο για τις ομάδες που επιχειρούν στην περιοχή, καθώς μια νέα κατάρρευση θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Θιβέτ, ενώ 546 παραμένουν αγνοούμενοι.

Στην πλευρά του Νεπάλ, ο αριθμός των αγνοουμένων έχει ανέλθει πλέον σε 4.247, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ ο αριθμός των σορών που έχουν ανακτηθεί ανέρχεται σε 903.

Ανοικοδόμηση με κόστος δισεκατομμυρίων

Η καταστροφή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία του Νεπάλ βρίσκεται ήδη υπό σημαντική πίεση. Οι ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τις πλημμύρες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της χώρας, με τις ξένες κυβερνήσεις να έχουν ήδη δεσμευτεί για την παροχή εκατομμυρίων δολαρίων σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Ωστόσο, η άμεση αντιμετώπιση της κρίσης είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Η αποκατάσταση των δρόμων, των γεφυρών, των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των κατοικιών που καταστράφηκαν αναμένεται να απαιτήσει τεράστιους πόρους.

Οι αρχές στο Κατμαντού προειδοποιούν ότι το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης μπορεί να φτάσει τα δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η χώρα θα χρειαστεί να αποκαταστήσει βασικές υποδομές και να στηρίξει τις κοινότητες που βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωπες με μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών.

Αυτή η εκδοχή δεν είναι απλή αλλαγή λέξεων: έχω ξαναχτίσει τη σύνταξη, τη ροή και τις συνδέσεις των παραγράφων, ενώ έχω κρατήσει τα στοιχεία του αρχικού ρεπορτάζ ώστε να μη χαθεί πληροφορία.

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