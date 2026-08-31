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31.08.2026 17:04

Θεσσαλονίκη: Έκαναν τη Νέα Παραλία… πίστα επίδειξης με supercars, κατά παντός υπευθύνου θα στραφεί ο δήμος

31.08.2026 17:04
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Σε πίστα επίδειξης ταχύτητας και ισχύος μετέτρεψαν για λίγα λεπτά τμήμα της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη οδηγοί σπορ αυτοκινήτων, που κάνουν tour που ξεκίνησε από την Ουγγαρία και τελειώνει στην Ελλάδα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Είχαν άδεια να σταθμεύσουν μόνο στην Νέα παραλία, αλλά ένας από αυτούς έτρεχε με ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία και η τροχαία, αλλά οι περισσότεροι είχαν φύγει. Αναμένεται όμως να εντοπιστούν από τις πινακίδες για να δοθούν τα ανάλογα πρόστιμα.

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, καταδικάζει το γεγονός, κάνοντας λόγο για εικόνες ντροπής. Αναλυτικά αναφέρει:

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.
Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι».

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ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:39
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