Γερμανία: Ο Μερτς προειδοποιεί για τις συνέπειες νίκης του AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ, τα «χώνει» στη Μέρκελ για το μεταναστευτικό

Takeaways by to pontiki AI Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για σημαντική οικονομική ζημιά στη Σαξονία-Άνχαλτ σε περίπτωση που σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Μερτς απέδωσε στην Άνγκελα Μέρκελ ευθύνες για την άνοδο της ακροδεξιάς, επικρίνοντας τις αποφάσεις της για το μεταναστευτικό και το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων.

Η κυβέρνηση εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της άμυνας, παρά το έλλειμμα αξιοπιστίας που προέκυψε από την ανάληψη νέου δημόσιου χρέους.

Ο καγκελάριος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η γερμανική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, επισημαίνοντας τις θετικές προοπτικές που διαθέτει η χώρα για μελλοντική ανάπτυξη.

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Για «σημαντική (οικονομική) ζημιά» στη Σαξονία-Άνχαλτ προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Ο κ. Μερτς επέρριψε επίσης ευθύνες στην Άνγκελα Μέρκελ για την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια και περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως «διορθωτικές».

«Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Σαξονία-Άνχαλτ θα υποστεί σημαντική ζημιά. Δεν μπορώ να φανταστώ διεθνείς επενδυτές να πηγαίνουν στο κρατίδιο για την ίδρυση εταιριών υπό έναν πρωθυπουργό της AfD», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Τόνισε ακόμη ότι η απόφαση είναι βεβαίως των ψηφοφόρων, αλλά θα πρέπει, όπως είπε, να γνωρίζουν ότι «το κρατίδιο θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φοβόμαστε». Το κόμμα του (CDU), συνέχισε, θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο, και παρέπεμψε στο 20% των ψηφοφόρων οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται ως αναποφάσιστοι. Ο κ. Μερτς απέφυγε ωστόσο να απαντήσει εάν το CDU θα δεχόταν να ηγηθεί μιας κρατιδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια ή την ανοχή της Αριστεράς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικώς με παλαιότερη δήλωσή του, ότι ο ίδιος θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τη δύναμη της AfD, ο κ. Μερτς διευκρίνισε ότι αυτό ειπώθηκε το 2018, «αλλά πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε». Το 2018, υποστήριξε, «η πολιτική θα μπορούσε ακόμη να διορθώσει κάποια πράγματα που είχαν ξεκινήσει με την μεταναστευτική κρίση – η κυβέρνηση τότε θα μπορούσε να το είχε κάνει και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αφήσει την AfD να φθάσει έως εδώ». Οι αποφάσεις της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ειδικά στο ζήτημα των ανοιχτών συνόρων, ήταν, σύμφωνα με τον κ. Μερτς λανθασμένες, όχι μόνο από τη σημερινή οπτική γωνία, αλλά και για εκείνη την εποχή. «Η κυβέρνησή μου πρέπει τώρα αυτό να το διορθώσει. Και για αυτό βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα βάρος από το οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε μόνο σιγά σιγά», δήλωσε και, ειδικά για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι «δεν παίζει πλέον ρόλο» στις τρέχουσες προεκλογικές εκστρατείες στα ομόσπονδα κρατίδια λόγω της απότομης μείωσης των αριθμών μεταναστών, στην οποία οδήγησαν οι πολιτικές της κυβέρνησής του.

Αναφερόμενος στην Μέρκελ, ο Φρίντριχ Μερτς της καταλόγισε ευθύνες και για τα προβλήματα στην προμήθεια ενέργειας και σημείωσε ότι υπό δική του ηγεσία δεν θα είχαν κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας. «Το λάθος ήταν ότι έκλεισαν πριν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε. Ερωτώμενος σχετικά με τα χαμηλά νούμερα του κόμματός του και της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, ο καγκελάριος παραδέχθηκε «έλλειμμα αξιοπιστίας» και το απέδωσε στο χρέος του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ που ανέλαβε ο συνασπισμός προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές της χώρας και οι αμυντικές της ικανότητες.

«Αναγνωρίζω ότι προεκλογικά λέγαμε όχι σε νέο χρέος. Και θέλω να κλείσω αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας. Αλλά αυτό θα είναι δυνατό μόνο εφόσον ανακάμψει η οικονομία, η οποία ανακάμπτει αργά», υπογράμμισε, για να προσθέσει: «Ακόμη και έπειτα από μια μακρά περίοδο αδυναμίας και μερικής ύφεσης, υπάρχουν ήδη θετικά σημάδια από την οικονομία. Βλέπω ότι η οικονομία σιγά σιγά ανακτά δυναμική, ότι σιγά σιγά ξαναβιώνουμε ανάπτυξη. Η Γερμανία έχει μεγάλο δυναμικό – ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που αξιοποιούμε αυτήν τη στιγμή».

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