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31.08.2026 08:21

Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και 15 αγνοούμενοι από ξαφνική πλημμύρα – Καταστράφηκαν σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες (Photos)

31.08.2026 08:21
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 ακόμη ενδέχεται να αγνοούνται μετά τη σφοδρή πλημμύρα που έπληξε το Γκραν Κάνιον, καταστρέφοντας πεζογέφυρες, παρασύροντας υποδομές και αναγκάζοντας δεκάδες πεζοπόρους και κατασκηνωτές να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η σορός ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε κοντά στα Crystal Rapids, κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο, με τις Αρχές να συνδέουν τον θάνατό του με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων διευκρίνισε ότι ο αρχικός αριθμός των 20 αγνοουμένων αποτελούσε προσωρινή εκτίμηση, ενώ πλέον περίπου 15 άνθρωποι δεν έχουν επικοινωνήσει με τους ανθρώπους τους. Πρόκειται κυρίως για άτομα που βρίσκονταν σε πεζοπορικές διαδρομές στο εσωτερικό του φαραγγιού ή στην περιοχή North Kaibab και Phantom Ranch.

Η ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε το Σάββατο και προκάλεσε αιφνίδια άνοδο των υδάτων στο Bright Angel Canyon. Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες πάνω από το Bright Angel Creek καταστράφηκαν, αποκόπτοντας σημαντικά τμήματα των διαδρομών πεζοπορίας.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, αρκετοί με ελικόπτερα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και από αέρος κατά μήκος του North Kaibab Trail και του ποταμού Κολοράντο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι αγνοούμενοι.

Πεζοπόρος που διασώθηκε περιέγραψε ότι το ρέμα δίπλα στην κατασκήνωσή του είχε γίνει μέσα σε λίγα λεπτά «μαύρο από τα φερτά υλικά» και έτρεχε με τεράστια ορμή.

Τα ορμητικά νερά διεύρυναν ακόμη και την κοίτη του Bright Angel Creek, ενώ στον ποταμό Κολοράντο παρασύρθηκαν μεταλλικές κατασκευές και συντρίμμια, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία σκαφών.

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