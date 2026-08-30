Αμυντική συμφωνία Μέκκας: Στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη υπουργική συνάντηση της Τουρκίας με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν

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Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη υπουργική συνάντηση Άμυνας και Εξωτερικών των τριών χωρών που έχουν υπογράψει την αμυντική συμφωνία της Μέκκας, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή τουρκικές κυβερνητικές πηγές και το Ισλαμαμπάντ.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου για την αμυντική συνεργασία τους.

Η συμφωνία των τριών σουνιτικών δυνάμεων

Η αμυντική συμφωνία μεταξύ των τριών μεγάλων σουνιτικών δυνάμεων υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να συσταθεί «Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας», στην οποία θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στόχος της επιτροπής είναι «να δοθεί ένας στρατηγικός προσανατολισμός στις δραστηριότητες που θα αναληφθούν».

Η συμφωνία συνδέει τρεις σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις: την Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, τη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη δύναμη στον Κόλπο, και το Πακιστάν, τη μοναδική πυρηνική δύναμη στον μουσουλμανικό κόσμο.

Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση

Από τουρκικής πλευράς, στη συνεδρίαση της Δευτέρας θα προεδρεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Το Πακιστάν θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, τον ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας Μουχαμάντ Ασίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, θα στείλει στην Κωνσταντινούπολη τον υπουργό Εξωτερικών, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων.

Διεθνής ασφάλεια και αμυντική βιομηχανία στην ατζέντα

Εκτός από ζητήματα διεθνούς ασφάλειας, οι συμμετέχοντες πρόκειται να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων των τριών χωρών, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με την Άγκυρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Η Τουρκία υπενθυμίζει ότι «επίθεση που διαπράττεται εναντίον οποιουδήποτε από τα κράτη μέρη της Συμφωνίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μερών».

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