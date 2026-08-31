Βάσια Παναγοπούλου: «Δεν με απασχολούν οι έρωτες πια – Δεν μπορώ να γοητευτώ από έναν άντρα επειδή απλώς είναι δύο μέτρα»

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Τον χρόνο πίσω γύρισε η Βάσια Παναγοπούλου, αναφερόμενη τόσο για τη σχέση που είχε με τη Σοφία Αλιμπέρτη όσο και για τις συνεργασίες της με τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή τη συμμετοχή στις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ, η ηθοποιός τόνισε ότι παρόλο που οι δυο τους θεωρούνταν ως οι «αντίπαλες σταρ» του ’80, ουδέπουτε υπήρξε ανταγωνισμός ανάμεσά τους.

«Με τη Σοφία Αλιμπέρτη δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία ανταγωνισμού, ούτε καν. Υπήρχε μόνο καλή σχέση» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν έχω επαφή με εκείνους τους συναδέλφους μου αλλά χαίρομαι αν τους συναντήσω κάπου. Επίσης, με χαροποίησε που ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα επιστρέψει στην τηλεόραση, έπρεπε να γίνει».

Αναφερόμενη στον Γιάννη Δαλιανίδη, η ηθοποιός έκανε λόγο για έναν σκηνοθέτη ιδιαίτερα αυστηρό που δεν έπαυε, ωστόσο, να είναι δοτικός και τρυφερός.

«Ήταν απόλυτα απαιτητικός, αλλά και δοτικός και τρυφερός. Όταν δούλευε, όμως, δεν υπήρχε περιθώριο. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στη σειρά της ΕΡΤ, “Τα καθημερινά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και συνεχίστηκε με “Τα λιονταράκια του κυρ Ηλία” που ήταν η απόλυτη επιτυχία της εποχής» είπε.

Τέλος η ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή της, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτό που θα την κάνει να επιλέξει έναν σύντροφο.

«Δεν με απασχολούν οι έρωτες πια. Τα τελευταία χρόνια ζω στην Κύπρο, με συνθήκες πολλής δουλειάς, οπότε και να έβρισκα κάποιον, θα ήταν δύσκολο να συντηρήσω τη σχέση με αυτά τα ωράρια.

Ξεκινάω από το άγριο χάραμα και γυρίζω σπίτι τόσο κουρασμένη, που δεν θέλω να δω κανέναν. Συνήθως, με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ. Τώρα, αν έρθει ένας έρωτας, καλώς να ορίσει. Δεν μπορώ όμως να γοητευτώ από έναν άντρα επειδή απλώς είναι δύο μέτρα. Υπάρχουν και άλλα που με εντυπωσιάζουν. Πρέπει να υπάρχει και πνευματική σύνδεση. Αν έχει βέβαια και γυμνασμένους κοιλιακούς, ακόμη καλύτερα (γέλια).

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