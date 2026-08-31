Ευχάριστες ειδήσεις στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο Μαρινάκης – Τι είπε για τεκμαρτό εισόδημα και προκαταβολή φόρου 

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Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Aplha Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Από τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς μέχρι τη φοροδιαφυγή, το τεκμαρτό εισόδημα και τις ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο των τελευταίων επτά ετών, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση.

Η συζήτηση άνοιξε με το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση πέτυχε αλλαγές που εκκρεμούσαν για χρόνια, αλλάζοντας δύο φορές τη νομοθεσία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ώστε να γίνει ουσιαστικά προσιτός στους ευάλωτους δανειολήπτες. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 60.000 πολίτες έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, ενώ με θεσμικές παρεμβάσεις -όπως η υποχρεωτική ενημέρωση από τους servicers και η υποχρεωτική αποδοχή της πρότασης του μηχανισμού- η Ελλάδα κατάφερε να ρίξει τον δείκτη ιδιωτικού χρέους στο 96,6% του ΑΕΠ για το 2025, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 119%. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα κόκκινα δάνεια υποχώρησαν από τα 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο 72 δισεκατομμύρια. «Δεν είναι μηδέν, αλλά το έχουμε ρίξει πάρα πολύ και πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

». Υποστήριξε ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης περί «κυπριακού μοντέλου» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς όσα ισχύουν στην Κύπρο εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα, ενώ συμπλήρωσε πως οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ προσκρούουν στην ευρωπαϊκή οδηγία του 2019 και την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή.

Στο πεδίο της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός: η προστασία πρέπει να περνά μέσα από αυστηρό φίλτρο ώστε να διαχωρίζεται ο πραγματικά αδύναμος δανειολήπτης από τον στρατηγικό κακοπληρωτή. Υπενθύμισε μάλιστα ότι την οριζόντια προστασία την κατάργησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η σημερινή κυβέρνηση την επανέφερε με κανόνες και διαφάνεια μέσω του εξωδικαστικού.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα διαχρονικότερα πολιτικά «ανέκδοτα» της μεταπολίτευσης που πλέον παράγει απτά αποτελέσματα. Με τη μείωση του κενού ΦΠΑ με ρυθμούς ταχύτερους από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τα δημόσια ταμεία εισπράττουν πλέον 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον τον χρόνο. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στη δέσμη 12 μέτρων που ψηφίστηκε το 2023, με αιχμή τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές, το σύστημα IRIS και τους αυστηρούς ελέγχους. Το παράδοξο αλλά πραγματικό επίτευγμα, όπως σημείωσε, είναι ότι το κράτος αυξάνει τα έσοδά του την ίδια ώρα που καταργεί ή μειώνει 83 φόρους, διαψεύδοντας την κατηγορία της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης.

Όσον αφορά το τεκμαρτό εισόδημα ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι έχει νόημα μόνο ως μεταβατικό εργαλείο. Όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας είναι συνεπής, υποβάλλει στην ώρα του τις δηλώσεις ΦΠΑ, πληρώνει εισφορές και χρησιμοποιεί POS, το τεκμήριο πρέπει σταδιακά να αποσύρεται. Άφησε δε να εννοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ευχάριστες ειδήσεις για τους συνεπείς επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη μεσαία τάξη και την προκαταβολή φόρου. Υπογράμμισε ότι για τις ατομικές επιχειρήσεις ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε από το 29% στο 20% (και ακόμη χαμηλότερα για νέους ή οικογένειες με παιδιά), ενώ ο εταιρικός φόρος έπεσε από το 28% στο 22%. Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου μειώθηκε στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα και στο 80% για τα νομικά. Αναγνωρίζοντας ότι η διαδρομή προς την πλήρη ανακούφιση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, επιβεβαίωσε ότι η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου παραμένει στο τραπέζι των κυβερνητικών επεξεργασιών.

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