Πέθανε ο βασιλιάς Harald της Νορβηγίας (photos/videos)

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O Βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα της Νορβηγίας.
«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε σήμερα. Ο Βασιλιάς Χάραλντ πέθανε ειρηνικά στο Εθνικό Νοσοκομείο (Rikshospitalet) την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 6:35 π.μ.», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του.
Υπενθυμίζεται ότι εχθές το παλάτι είχε χαρακτηρίσει σε ανακοίνωσή του «εξαιρετικά σοβαρή» την κατάσταση της υγείας του που νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Οσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε.
Ο 89χρονος μονάρχης βρισκόταν στο νοσοκομείο από τις 17 Αυγούστου και τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε επιπλοκές που είχαν επιδεινώσει σοβαρά την κατάσταση του.
Σχεδόν ολόκληρη η βασιλική οικογένεια βρισκόταν εκ περιτροπής από χθες στο πλευρό του βασιλιά.
Ανάμεσα σε αυτούς και ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.
Γύρω από το παλάτι, απλοί πολίτες άφηναν συνεχώς μπουκέτα με λουλούδια από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.
Με την ανακοίνωση του θανάτου του, η σημαία πάνω από το παλάτι κυματίζει μεσίστια.
Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε’ έπασχε από αιμολυτική αναιμία, μια αιματολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα γρήγορη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Χάακον, 53 ετών, ο οποίος ασκούσε την αντιβασιλεία και, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πέρασε τη νύχτα στο πλευρό του πατέρα του, γίνεται αυτόματα βασιλιάς.
Είναι δική του ευθύνη να ενημερώσει την κυβέρνηση για τον θάνατο και να συγκαλέσει τα μέλη της.
Ο Χάραλντ ανήλθε στον νορβηγικό θρόνο το 1991 μετά τον θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά Όλαφ, και ενσάρκωσε μια Νορβηγία ανοιχτή και ανεκτική.
Εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, αλλά πάντα απέκλειε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τον θρόνο υποστηρίζοντας ότι έχει δώσει ισόβιο όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου.
Αρκετές επίσημες επισκέψεις διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν μετά την ανακοίνωση της επιδείνωσης της υγείας του βασιλιά, κυρίως το ταξίδι του πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε στη Γερμανία.
Ο θάνατος του βασιλιά, του οποίου ο ρόλος ήταν κυρίως εθιμοτυπικός, έρχεται σε μια εποχή που η βασιλική οικογένεια έχει εμπλακεί σε πολλά σκάνδαλα τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν την Μέτε-Μάριτ.
Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου έφερε στο φως της δημοσιότητας την συστηματική και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ιδιωτική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν μεταξύ 2011 και 2014, παρόλο που εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί.
Η πριγκίπισσα, η οποία πάσχει από μια ανίατη πνευμονική νόσο που κατέστησε αναγκαία την μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα με τον γιο της, τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις βιασμού.
Γεννημένος από μια σχέση πριν από τον γάμο της Μέτε-Μάριτ και του Χάακον το 2001, ο 29χρονος καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για δύο βιασμούς και 32 άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης επίθεσης εις βάρος μιας πρώην συντρόφου του.
Βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.
Αυτές οι υποθέσεις έχουν αμαυρώσει την εικόνα της μοναρχίας, η οποία παρ’ όλα αυτά παραμένει δημοφιλής, ιδιαίτερα χάρη στην ενωτική προσωπικότητα του βασιλιά Χάραλντ.
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