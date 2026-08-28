Πέθανε ο βασιλιάς Harald της Νορβηγίας (photos/videos)

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O Βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα της Νορβηγίας.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε σήμερα. Ο Βασιλιάς Χάραλντ πέθανε ειρηνικά στο Εθνικό Νοσοκομείο (Rikshospitalet) την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 6:35 π.μ.», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του.

King Harald



1937 — 2026 pic.twitter.com/EvZbmZpqAh — Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026

Υπενθυμίζεται ότι εχθές το παλάτι είχε χαρακτηρίσει σε ανακοίνωσή του «εξαιρετικά σοβαρή» την κατάσταση της υγείας του που νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Οσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε.

"King Harald has died at 89 years old. Crown Prince Haakon is Norway's new king."



Watch the moment Norwegian state television presenter, Petter Oulie-Hauge, announces the death of King Harald: pic.twitter.com/TV7af3zUHw — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

Ο 89χρονος μονάρχης βρισκόταν στο νοσοκομείο από τις 17 Αυγούστου και τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπιζε επιπλοκές που είχαν επιδεινώσει σοβαρά την κατάσταση του.

Norway's King Harald has died aged 89, the royal palace said on August 28. Haakon VIII becomes king of Norway. Oslo bureau chief Gwladys Fouche explains what happens next and some facts about the passing of the crown https://t.co/ToQvYtHZAJ https://t.co/1XlI4zKLwF pic.twitter.com/MXFpXRC24H — Reuters (@Reuters) August 28, 2026

Σχεδόν ολόκληρη η βασιλική οικογένεια βρισκόταν εκ περιτροπής από χθες στο πλευρό του βασιλιά.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Γύρω από το παλάτι, απλοί πολίτες άφηναν συνεχώς μπουκέτα με λουλούδια από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Με την ανακοίνωση του θανάτου του, η σημαία πάνω από το παλάτι κυματίζει μεσίστια.

The royal standard above the palace has now been lowered to half-mast as a symbol that King Harald has died.



Stay with us at https://t.co/OiTkBRJgnu for continuing coverage. pic.twitter.com/R0pnUvLX4O — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε’ έπασχε από αιμολυτική αναιμία, μια αιματολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα γρήγορη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

🇳🇴 King Harald V has died pic.twitter.com/pDK8Gl1kiu — Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026

Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Χάακον, 53 ετών, ο οποίος ασκούσε την αντιβασιλεία και, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πέρασε τη νύχτα στο πλευρό του πατέρα του, γίνεται αυτόματα βασιλιάς.

Είναι δική του ευθύνη να ενημερώσει την κυβέρνηση για τον θάνατο και να συγκαλέσει τα μέλη της.

King Harald V of Norway has died aged 89.



The monarch passed away “peacefully” at Oslo University Hospital at around 6.35am on Friday morning, the Norwegian royal family said⤵️https://t.co/vKwrgPhocr pic.twitter.com/HDlvqAuJRC — The Telegraph (@Telegraph) August 28, 2026

Ο Χάραλντ ανήλθε στον νορβηγικό θρόνο το 1991 μετά τον θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά Όλαφ, και ενσάρκωσε μια Νορβηγία ανοιχτή και ανεκτική.

Εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, αλλά πάντα απέκλειε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τον θρόνο υποστηρίζοντας ότι έχει δώσει ισόβιο όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου.

King Harald V, King of Norway has died.



Harald V died this morning in Oslo. He was 89.



Harald V, 1937 – 2026 pic.twitter.com/5L0sEXvTTn — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

Ενωτική μορφή

Αρκετές επίσημες επισκέψεις διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν μετά την ανακοίνωση της επιδείνωσης της υγείας του βασιλιά, κυρίως το ταξίδι του πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε στη Γερμανία.

Ο θάνατος του βασιλιά, του οποίου ο ρόλος ήταν κυρίως εθιμοτυπικός, έρχεται σε μια εποχή που η βασιλική οικογένεια έχει εμπλακεί σε πολλά σκάνδαλα τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν την Μέτε-Μάριτ.

Norway's royal anthem plays on television accompanied by a montage of images following the news that King Harald has died aged 89. pic.twitter.com/VmSECp92q6 — Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιανουαρίου έφερε στο φως της δημοσιότητας την συστηματική και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ιδιωτική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν μεταξύ 2011 και 2014, παρόλο που εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί.

This short clip might give you a real sense of his majesty, King Harald V and why an entire nation feels such deep gratitude and respect for him.pic.twitter.com/zYzGagbZI5 — AM7NEWS (@OfficialAM7News) August 28, 2026

Η πριγκίπισσα, η οποία πάσχει από μια ανίατη πνευμονική νόσο που κατέστησε αναγκαία την μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα με τον γιο της, τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις βιασμού.

🇳🇴 The Royal Court of Norway has announced the death of His Majesty King Harald V.



The late King died while under care at Oslo’s Rikshospitalet University Hospital this morning at the age of 89.



King Harald reigned as the third King of a fully independent Norway — the 64th… pic.twitter.com/z2DdvACzCD — Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026

Γεννημένος από μια σχέση πριν από τον γάμο της Μέτε-Μάριτ και του Χάακον το 2001, ο 29χρονος καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για δύο βιασμούς και 32 άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης επίθεσης εις βάρος μιας πρώην συντρόφου του.

Βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.

Αυτές οι υποθέσεις έχουν αμαυρώσει την εικόνα της μοναρχίας, η οποία παρ’ όλα αυτά παραμένει δημοφιλής, ιδιαίτερα χάρη στην ενωτική προσωπικότητα του βασιλιά Χάραλντ.

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