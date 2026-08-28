Ελ Νίνιο: Η υπερθέρμανση του πλανήτη το έκανε 40% πιο ισχυρό

Takeaways by to pontiki AI Μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αποκαλύπτει ότι τα φαινόμενα Ελ Νίνιο έχουν καταστεί σχεδόν 40% ισχυρότερα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες συγκριτικά με την προβιομηχανική εποχή.

Οι ερευνητές εξέτασαν πυρήνες από κοράλλια των νησιών Γκαλαπάγκος και χρησιμοποίησαν κλιματικά μοντέλα για να αναλύσουν δεδομένα της τελευταίας χιλιετίας.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ένταση του φαινομένου μεταβάλλεται παράλληλα με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, ξεπερνώντας κάθε ιστορικό προηγούμενο.

Η επιστημονική ομάδα εκτιμά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει το Ελ Νίνιο, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών κλιματικών και κοινωνικών επιπτώσεων παγκοσμίως.

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Τα φαινόμενα Ελ Νίνιο έχουν γίνει σχεδόν 40% ισχυρότερα κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, σύμφωνα με νέα μελέτη επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, την ώρα που ένα ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο εξελίσσεται στον τροπικό Ειρηνικό.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται κάθε λίγα χρόνια και προκαλεί ασυνήθιστη αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι μεταβολές που επιφέρει στη θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη και συνδέονται με ξηρασίες, πλημμύρες, πυρκαγιές και προβλήματα στην παραγωγή τροφίμων.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν πυρήνες από 13 σύγχρονα και αρχαία κοράλλια των νησιών Γκαλαπάγκος. Η χημική σύσταση των διαδοχικών στρωμάτων τους διατηρεί πολύτιμες πληροφορίες για τη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού κατά την περίοδο ανάπτυξής τους.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν κλιματικά μοντέλα που προσομοιώνουν τις συνθήκες των τελευταίων 1.000 ετών, λαμβάνοντας υπόψη φυσικούς παράγοντες όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις και οι μεταβολές της ηλιακής δραστηριότητας.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα γεγονότα Ελ Νίνιο των τελευταίων 40 έως 50 ετών ήταν ισχυρότερα από οποιαδήποτε αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χιλιετίας. Τα μοντέλα δεν εντόπισαν φυσικές διεργασίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν μια τόσο μεγάλη ενίσχυση.

«Δεν βλέπουμε κάποια περίοδο στο παρελθόν κατά την οποία τα φαινόμενα Ελ Νίνιο να ήταν τόσο ισχυρά όσο είναι σήμερα. Δείχνουμε επίσης ότι η έντασή τους μεταβάλλεται παράλληλα με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας», σημείωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Τζούλια Κόουλ, πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Γης και του Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Όπως επισήμανε, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ισχυρά γεγονότα Ελ Νίνιο των τελευταίων δεκαετιών δεν μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικά στο πλαίσιο των προηγούμενων 1.000 ετών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ενισχύει το φαινόμενο, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακόμη σοβαρότερων κλιματικών, οικολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

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