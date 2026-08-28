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28.08.2026 12:04

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” φέρνει την απόλυτη motorsport εμπειρία στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

28.08.2026 12:04
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Πώς θα δείτε από κοντά αυθεντικά μονοθέσια της McLaren να τρέχουν στο ΟΑΚΑ, θρύλους του παγκόσμιου motorsport και θα ζήσετε VIP εμπειρίες

Η Allwyn φέρνει μία συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα. Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έρχεται στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, και βάζει την πόλη σε ρυθμούς McLaren, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει από κοντά στιγμές που μέχρι σήμερα παρακολουθούσε μόνο μέσα από τις οθόνες.

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” δεν είναι απλώς ένα event. Είναι μια εμπειρία ζωής: Showrun με τo showcar της McLaren και την εμβληματική McLaren του Ayrton Senna, οδηγοί θρύλοι της βρετανικής ομάδας, showcars, fan zone γεμάτη δράση, αλλά και πολλές εκπλήξεις για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κάποιοι τυχεροί μάλιστα, θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία με … τέρμα γκάζι, απολαμβάνοντας hot laps από τη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar. Θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν τα γκαράζ της ομάδας και να γνωρίσουν από κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, και να ζήσουν το απόλυτο racing event μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα Allwyn ή το allwyn.grνα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν τη θέση τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έχει ξεκινήσει. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ θα γεμίσει με τον ήχο των κινητήρων, την ενέργεια της McLaren Racing και χιλιάδες fans που θα γίνουν μέρος μιας εμπειρίας που δύσκολα επαναλαμβάνεται. Εσύ θα λείπεις;

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 14:15
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