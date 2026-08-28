Jake Reiner: «Κάθε φορά που ξυπνάω έρχομαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου» λέει ο γιος του σκηνοθέτη για τη δολοφονία των γονιών του από τον αδελφό του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη μισή του οικογένεια έχασε, όπως λέει ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, Τζέικ, μετά τη δολοφονία των γονιών του και τη σύλληψη του αδερφού του, Νικ. Πλέον, τόνισε, έχει απομείνει εκείνος και η αδερφή του, Ρόμι.

Ο Τζέικ Ράινερ μίλησε σε εκτενή συνέντευξη για το πώς είναι η ζωή του μετά τον θάνατο του πατέρα του και της μητέρας του, οι οποίοι βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως είπε συγκινημένος στο KABC-TV: «Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει πώς είναι να περνάς κάτι τέτοιο, μέχρι να το ζήσει ο ίδιος. Έχουν περάσει οκτώ μήνες. Από τη μία, μου φαίνεται σαν να έχουν περάσει οκτώ χρόνια και, από την άλλη, σαν να έχουν περάσει μόλις οκτώ λεπτά, γιατί κάθε φορά που ξυπνάω έρχομαι ξανά αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου».

💔 Rob Reiner's son Jake opens up about life after parents' murders. https://t.co/QM9ZjNzb9z pic.twitter.com/K6blHpDGxv — TMZ (@TMZ) August 27, 2026

Ο Τζέικ Ράινερ θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που η αδερφή του, του είπε τι είχε συμβεί: «Η Ρόμι μού είπε ότι ο πατέρας μας ήταν νεκρός και μετά είπε: “Δεν μπορώ να βρω τη μαμά”». Όπως εξήγησε, η κατάσταση είναι εξαιρετικά επώδυνη, καθώς αισθάνεται ότι έχασε πάνω από τη μισή οικογένειά του: «Ξέρετε, είναι… έχασα τους γονείς μου. Μετά συνελήφθη ο Νικ. Και τώρα έχουμε μείνει εγώ και η Ρόμι».

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Τζέικ και η Ρόμι Ράινερ κατέθεσαν ενώπιον σώματος ενόρκων στο Λος Άντζελες, το οποίο στη συνέχεια απήγγειλε σε βάρος του Νικ δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού για τον θάνατο των γονιών τους. Ο Νικ Ράινερ παραμένει στη φυλακή χωρίς δυνατότητα εγγύησης, στο σωφρονιστικό κατάστημα Twin Towers του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Διαβάστε επίσης:

Η Jennifer Lopez έκανε γραφείο την… μπανιέρα της – Η γυμνή φωτογραφία στο Instagram

Η Madonna «γλυκοκοιτάζει» την έπαυλη της Angelina Jolie στο Λος Άντζελες αξίας 30 εκατ. δολαρίων

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δοκίμασε τις ικανότητές του στο wakeboard – «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος» (Photos/Video)