Καταγγελία σε βίντεο ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός στο νοσοκομείο «Αττικόν» – Γεωργιάδης: «Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει»

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Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φέρεται να παρουσιάζει προβλήματα στον κλιματισμό του Νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι υπάρχει βλάβη στο κεντρικό σύστημα.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, στο συγκεκριμένο βίντεο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζεται το «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργεί ο κλιματισμός.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.
«Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα. Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται από τους προαναφερόμενους λόγους», αναφέρεται στην ενημέρωση της διοίκησης.
«Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.
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