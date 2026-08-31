Με 10 μαχαιριές δολοφονήθηκε το βρέφος στην Κυψέλη – Τι αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή

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Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε δοχείο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή το μωρό έφερε 10 μαχαιριές. Ο ιατροδικαστής δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τον χρόνο θανάτου και τη ηλικά του, αλλά εκτιμάται ότι δολοφονήθηκε λίγο μετά τη γέννηση του.

Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη διέμεναν έξι άτομα: Ένας 43χρονος Έλληνας και οι κατά τη δήλωση του ανήλικοι γιοι του – 12 και 9 ετών – η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και η κατά τη δήλωση της 15χρονη κόρη της, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός.

Σε βάρος του 43χρονου του και της 38χρονης είχε ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού αλλά πλέον μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία. Παράλληλα ο 43χρονος μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό κατηγορούνται και για κατοχή ναρκωτικών

Θα πραγματοποιηθεί εξέταση DNA, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν συγγενική σχέση. Στα δύο από τα τρία παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων έχει εντοπιστεί σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, ενώ η 15χρονη είναι έγκυος. Ο 26χρονος Αφγανός υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα επειδή έχει σχέση με τη 15χρονη και εκείνη περιμένει το παιδί του.

Να σημειωθεί ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί και στο παρελθόν από το οικογενειακό περιβάλλον και υπάρχει σχετικός φάκελος στην κοινωνική υπηρεσία.

Η 38χρονη Γερμανίδα υποστήριξε ότι το βρέφος είναι δικό της, ότι απέβαλε πριν από 8 μήνες και έκτοτε το διατηρούσε στην κατάψυξη και το μετέφερε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα.

Ο διαχειριστής του διαμερίσματος – που ενημέρωσε και την αστυνομία – μιλώντας στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε όσα προηγήθηκαν: «Αυτοί είχανε κάνει μια κράτηση μέσω booking, ζήτησαν ανανέωση αλλά υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας ότι κάνανε φασαρία».

«Όσο πλησίαζε η αναχώρησή τους υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα όπου την ημέρα της αναχώρησής τους έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση. Μέσα το σπίτι, σε άθλια κατάσταση», ανέφερε.

«Υπήρχε μία υπόνοια για ναρκωτικά γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπήρξαν υποψίες και για τα παιδιά «καθώς ένα από το παιδιά δεν τους έμοιαζε και γι’αυτό κάλεσαν την αστυνομία. Δεν έβγαζε λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος (από τη διαχειρίστρια εταιρεία) που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία».

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή, έχουν βρεθεί αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και κάμερες.

Η αστυνομικοί έκαναν σήμερα έφοδο και σε σπίτι στην οδό Φυλής στο οποίο η οικογένεια για δύο χρόνο και μέχρι πρόσφατα, αλλά δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

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