Άρχισε τις λεκτικές πιρουέτες πάλι η Αναστασίου: «Τσαμπαμαγκίτης» ο Τσίπρας – «Μόνος αντίπαλος η ΝΔ» της απάντησε ο Θεοδωράκης

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Η «παρά ένα θάνατο βουλευτής», όπως είπε η ίδια παλαιότερα, Βάσια Αναστασίου – πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, το έκανε πάλι: Eμφανιζόμενη στο Action24 επέδειξε ξανά τις λεκτικές ακροβασίες, που συνηθίζει, χαρακτηρίζοντας «τσαμπαμαγκίτη» τον Αλέξη Τσίπρα.

Και εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ για την κυβερνητική του θητεία. «Δεν τον λέω παλιόπαιδο γιατί δεν είναι παιδί, αλλά είναι παλιό», είπε και πρόσθεσε ότι το τραγούδι που του ταιριάζει είναι το… «γεννήθηκα για την καταστροφή». Και επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό που πάει πρώτος στη ΔΕΘ.

Ήπιος και ψύχραιμος ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, στενός συνεργάτης του Τσίπρα, της απάντησε ότι μόνος αντίπαλος είναι η ΝΔ.

Ωραία ξεκίνησε το… ντέρμπι ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ.

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