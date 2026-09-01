Σύγκρουση με φόντο τον ΕΟΠΥΥ: Γεωργιάδης Vs Σαμαρά για το «ακαθόριστο φύλο», στο στόχαστρο και ο Βελόπουλος

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Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τις επιλογές προσδιορισμού φύλου που εμφανίζονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς.

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά και στους δύο με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελούσε κυβερνητική απόφαση ούτε συνδεόταν με κάποια ιδεολογική επιλογή της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για την ύπαρξή της έπειτα από δημοσιεύματα και ζήτησε να διερευνηθεί άμεσα πώς είχε ενσωματωθεί στην πλατφόρμα.

Από τον έλεγχο, σύμφωνα με τον υπουργό, προέκυψε ότι η επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις προβλέψεις σχετικού προτύπου ISO.

Ο υπουργός Υγείας έδωσε, όπως είπε, αμέσως εντολή να τροποποιηθεί η σχετική φόρμα. Η αλλαγή έγινε μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι στην περίπτωση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει ζητήματα για λόγους υγείας.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα πίσω από την επίμαχη επιλογή και ευχαρίστησε, όπως ανέφερε, την εφημερίδα που ανέδειξε το θέμα, καθώς η δημοσιοποίηση της υπόθεσης οδήγησε στη διόρθωση της πλατφόρμας.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί.

Η απάντηση Γεωργιάδη στον Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιλογών στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ αποτελεί συνειδητή κυβερνητική επιλογή και μέρος της λεγόμενης «woke ατζέντας».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στον κ. Σαμαρά, αποδίδοντας την αντίδρασή του και στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία νέου κόμματος.

Όπως έγραψε:

«Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία».

Στο στόχαστρο και ο Βελόπουλος

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε στην ίδια ανάρτηση και την παρέμβαση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος τοποθετήθηκε επίσης δημόσια για την υπόθεση.

Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης δεν στράφηκε τελικά κατά της κυβέρνησης, αλλά κατά του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τη δική του παρέμβαση.

«πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)», αναφέρει.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή στην πλατφόρμα, να εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, είχε ήδη ξεκινήσει ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίσημη τοποθέτηση του ΕΟΠΥΥ και η άμεση τροποποίηση της πλατφόρμας ανέδειξαν, τελικά, την πραγματική διάσταση της υπόθεσης.

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, στην ανάρτησή του, περιέγραψε αναλυτικά την αλληλουχία των γεγονότων, ξεκινώντας από το δημοσίευμα που ανέδειξε την ύπαρξη της συγκεκριμένης επιλογής στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και φτάνοντας στις πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.

Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.

Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)…

Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.

ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!»

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Παράλληλα με την πολιτική αντιπαράθεση, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα, εξηγώντας πώς βρέθηκε η συγκεκριμένη επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τι ακριβώς ίσχυε με τη χρήση της.

Όπως διευκρίνισε ο Οργανισμός, η πληροφορία εμφανιζόταν στο «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον και είχε προστεθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο πλαίσιο εφαρμογής του προτύπου ISO/IEC 5218.

Ο ΕΟΠΥΥ σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν χρησιμοποιούνταν κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου για την παροχή των υπηρεσιών του.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η πλατφόρμα είχε ήδη τροποποιηθεί και ότι πλέον παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται:

«Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής: Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».

Τι είχε υποστηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς

Η αρχική πολιτική αντίδραση ήρθε από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για υιοθέτηση της «woke ατζέντας» από την κρατική διοίκηση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη επιλογή στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό τεχνικό ζήτημα.

Στη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε το θέμα και με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό.

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία.

Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό.

Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

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